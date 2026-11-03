“No hay palabras”: el desgarrador mensaje de despedida de Lionel Messi tras la trágica muerte del futbolista español Jesús de Miguel

El fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero de 30 años del CD Tenerife, tras un trágico golpe en pleno partido de la Segunda División española, sacudió por completo al deporte internacional. Ante la dolorosa noticia, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, rompió el silencio en sus redes sociales con un sentido mensaje para despedir al colega, uniéndose al luto generalizado que atraviesa a toda la comunidad futbolera del mundo entero.

La trágica muerte de Jesús de Miguel —ocurrida tras sufrir una parada cardiorrespiratoria producto de un fuerte impacto en el pecho contra el arquero Jesús Owono durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra— generó una profunda conmoción en todo el ámbito deportivo.

El desgarrador mensaje de Lionel Messi

Frente a la trágica noticia que enlutó a España y al mundo entero, Lionel Messi decidió utilizar sus redes sociales para manifestar su dolor y enviar sus condolencias a los allegados del delantero: “No hay palabras… Mis condolencias para su familia y amigos”, expresó el astro argentino, acompañado de una imagen del deportista español en blanco y negro, y concluyó: “Que en paz descanse”.

El luto unánime del fútbol mundial

Las muestras de dolor y apoyo institucional no tardaron en multiplicarse desde todos los rincones. El FC Andorra, rival en el trágico encuentro, manifestó su pesar a través de sus redes sociales: “Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife”. En la misma línea se expresó Gerard Piqué, máximo accionista del club andorrano, quien escribió en su cuenta de X: “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”.

Instituciones de la talla del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, entre muchos otros clubes, se unieron al luto institucional. Como señal de respeto y profundo dolor, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dispuso el aplazamiento de todos los partidos de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina que debían disputarse ese martes, señalando que “la gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida”.

Desde el ámbito político y gubernamental también llegaron condolencias, destacándose las palabras de la ministra de Deportes, Milagros Tolón, quien envió un fuerte abrazo a la institución y a los seres queridos del delantero en este duro momento.