“No grites, entiéndela”: el contundente consejo de Bahar a Rengin sobre el dolor de criar a sus hijos en medio del caos

Las tensiones familiares y el peso de las ausencias vuelven a poner a prueba los vínculos más profundos en la exitosa ficción turca. En un intenso cara a cara, Bahar decidió dejar de lado las diferencias del pasado para plantarse ante Rengin, quien atraviesa una profunda desesperación por la actitud de Parla.

El drama y las emociones a flor de piel continúan marcando el pulso de la historia. En medio de la preocupación de Rengin por el abrupto cambio de rumbo de Parla —quien tras dejar atrás la exigencia de la facultad parece haber perdido el norte y arrastra episodios límite marcados por el chantaje y la pérdida de recuerdos—, el destino la cruzó en una conversación sin filtro con Bahar.

Lejos de mantener la confrontación, el encuentro derivó en un profundo análisis sobre el dolor de maternar en circunstancias complejas.

La advertencia de Bahar: comprender antes de gritar

Rengin, fuera de sí, no lograba descifrar el comportamiento de su hija ni entendía por qué desperdiciaba su futuro tras haber luchado tanto por ingresar a la universidad. “¿Qué hace entonces? ¿Por qué juega conmigo?”, soltó con impotencia.

Ante este panorama, Bahar la invitó a hacer memoria y mirar el trasfondo de la situación:

El peso del pasado: Le recordó todo lo que Parla debió cargar desde pequeña, intentando validarse constantemente y sufriendo el duro golpe de la salida de Timur de sus vidas justo en su momento de mayor estabilidad.

El rol de madre: Para Bahar, la joven intenta ocupar un lugar que no le corresponde para llenar un vacío imposible, por lo que le exigió un cambio radical de actitud a Rengin: “En vez de gritarle, intenta entenderla”.

El contraataque de Rengin y los reproches cruzados

El consejo no tardó en generar rispideces. Rengin contraatacó rápidamente al cuestionarle a Bahar su doble vara a la hora de pedir comprensión, recordándole los conflictos que ella misma atraviesa con su hijo Uras.

Aunque Bahar saltó a defender a su primogénito asegurando que su situación no se compara, Rengin le devolvió una dolorosa verdad: más allá de las diferencias, ambos jóvenes quedaron profundamente descolocados desde que Timur ya no está en el hogar, intentando sobrevivir al dolor aunque lo estén haciendo de la peor manera.

Próximamente, la pantalla de El 9 Televida seguirá mostrando cómo evolucionan estos complejos vínculos familiares.