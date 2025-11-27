No fue a cenar a lo de Mirtha pero lo que le pasó a Kumru igual le trajo suerte: mirá lo que se viene en Pasión Prohibida

Parece que el accidente que tuvo Kumru le trajo suerte. La atendió un médico que no sólo le quitó los dolores del cuer

El intempestivo e inesperado matrimonio entre Doğan y Ender sigue trayendo cola. Primero fue con Yildiz, ahora es con Kumru, la hija del empresario. La joven discute con su padre y sale enojada de la mansión y fuera de sí y termina en una cama de hospital luego de que un taxi la atropellara. Sin embargo, no todo es tan malo. Pues resulta que el médico que la atiende y recibe en la clínica se gana el corazón de la muchacha. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la turca de las tardes de El 9 Televida.

Kumru acababa de discutir con Doğan y sale de su casa decidida a no volver más. En la calle se encuentra a un perrito adorable al que acaricia y empieza a entretenerse con él. De repente, el perro sale corriendo y la hija de Doğan sale detrás de él y en ese momento… un taxi la atropella.

En cuanto la llevan al hospital y la hija de Doğan abre los ojos, ve a Selim. Un doctor al que ella había visto anteriormente en televisión que ayuda a niños necesitados, Kumru no puede dejar de mirarlo… ¡Le brillan los ojos!

Cuando el doctor le pregunta su nombre, recuerda que cada vez que un hombre sabe quién es, la intenta engañar, así que se inventa que se llama Ezgi e incluso le pide que sí puede pagar en otro momento como si no tuviera recursos económicos.

Selim se preocupa por su salud y le dice que debe comer algo, así que la invita a ir a un bar cercano en el que sirven sopa. Kumru no puede creer lo que está viviendo. Aun pensando que es una persona sin recursos, sigue interesándose por ella. ¿Será este un nuevo amor en Pasión Prohibida?

