“No es un traje, es un Carbone”: la desopilante y tierna historia detrás del look de Pedro Rosemblat en su casamiento con Lali Espósito

Tras dar el “sí, quiero” en una romántica y privada ceremonia en San Telmo, Pedro Rosemblat se convirtió en el centro de atención no solo por su enlace con Lali Espósito, sino por el llamativo traje oversize de color beige que lució en la gran noche. Hoy, el periodista y conductor rompió el silencio con una emotiva y divertida historia para explicar los verdaderos motivos de su elección, revelando además un entrañable detalle familiar

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, celebrado el pasado sábado 31 de octubre en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo, sigue dando que hablar. Mientras la pareja compartió tiernas imágenes inéditas de la celebración —en las que se los ve disfrutando junto a la gran torta preparada por Damián Betular y cosechando más de un millón de “me gusta” en tiempo récord—, el conductor de Gelatina decidió salir al cruce de las críticas que recibió por su atuendo.

El origen del traje y la marca de los recuerdos

Lejos de esquivar los cuestionamientos sobre su traje oversize cruzado en tono beige con solapas en pico y seis botones, Rosemblat compartió una profunda y nostálgica anécdota en su cuenta de Instagram sobre la prenda confeccionada por la firma Carbone.

“Yo era oficialmente joven, apenas había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe que tenía 23 años, mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba Mati”, recordó el periodista sobre sus años de juventud. Con el paso del tiempo, los caminos se reencontraron cuando la boda se convirtió en un hecho inminente: “Cuando supe que el casamiento era inminente y que tenía que verme impecable, entré en pánico porque de los 365 días que tiene el año, hay 350 en los que uso remera negra de manga corta. Dudé, sufrí, temí. Hasta que alguien me iluminó: “llámalo a Mati, andá a Carbone”.

El resultado superó cualquier expectativa estética, logrando que el novio se sintiera plenamente a gusto durante toda la velada: “No se trata únicamente del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de Fórmula Uno, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio. Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba: ¡Ya, hermano, mirá lo que es esto! No es un traje, es un Carbone”, expresó con total orgullo.

El toque final de mamá

Para cerrar su descargo y fiel a su característico sentido del humor, el conductor no quiso dejar afuera el detalle más tierno y cotidiano de su estilismo nupcial, rematando con una frase desopilante: “Las medias me las compró mi mamá”.

De esta manera, la pareja continúa celebrando el amor rodeada del cariño del público y de sus seres queridos, consolidando uno de los eventos más comentados del año.