No es para cualquiera: los particulares requisitos de Thiago Medina y Daniela Celis para una niñera

Los ex Gran Hermano publicaron que buscan niñera para sus gemelas en sus redes. Mirá el perfil que buscan.

Luego de dejar atrás el accidente de moto que lo dejó al borde de la muerte, Thiago Medina se concentra en los objetivos de este nuevo año, entre los que están incluidas y como prioridad sus gemelas, Aimé y Laia. Así fue que el ex Gran Hermano, junto con la madre de sus hijas, publicó en sus redes una particular búsqueda de niñera.

El anuncio lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde detalló con precisión cuáles son sus expectativas para la persona que estará a cargo de las pequeñas. “¡Hola! Busco niñera que viva por la zona (General Rodríguez, Álvarez, Moreno), que tenga experiencia con niños de 2 años, presente CV con recomendaciones, sea creativa, didáctica y no fume. Es importante que no use el celular delante de las nenas y que, cuando ellas duerman la siesta, mantenga el orden en su habitación”, comenzó enumerando el joven.

“Además, buscamos a alguien que tenga muchas ganas de jugar y sea atenta. ¡Gracias!”, agregó Thiago, cerrando el mensaje. El posteo no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron su compromiso y la seriedad con la que se toma el rol de padre.

Para Thiago, la búsqueda de una niñera no es un trámite más, sino una decisión que refleja las prioridades que hoy marcan su vida. En cada publicación deja en claro su intención de crear recuerdos felices y compartir tiempo de calidad con sus hijas. Un ejemplo reciente de ese espíritu fue en diciembre, cuando sorprendió a Laia y Aimé con una experiencia especial en la previa de Navidad: un emotivo encuentro con Papá Noel.

Con el objetivo de vivir una noche festiva inolvidable, Thiago acompañó a las pequeñas a entregar sus cartas navideñas, llenas de dibujos y colores, ya que, según contó, aún no saben escribir. “Hoy Papá Noel pasó por el barrio a buscar las cartas con sus duendes. Laia y Aimé es la primera vez que lo ven y viven esta experiencia mágica, repleta de emoción y entusiasmo”, relató en un video publicado en Instagram. La secuencia mostró desde la preparación de las cartas hasta el encuentro con Papá Noel, quien las recibió con paciencia y alegría, después de esperar a todos los chicos del barrio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thiago Medina (@thi4go_km)

La postal familiar se completó con las gemelas posando junto a Papá Noel, visiblemente emocionadas, y la frase de Thiago que acompañó la publicación: “Hijas, nunca pierdan ese espíritu navideño. Las amamos mucho”. Los seguidores respondieron con mensajes cargados de ternura y buenos deseos: “Qué hermosuras”; “Bendiciones para esas princesas”; “Estaban re emocionadas”; “Me encanta cómo prepararon sus cartitas”, y “Es una gran felicidad que vos puedas estar con ellas” fueron solo algunos de los comentarios que reflejaron el sentimiento general.