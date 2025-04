No es Lizy Tagliani, pero La Peña de Morfi sufrirá una baja en su equipo, ¿de quién se trata?

Como el escándalo de denuncias cruzadas con Lizy Tagliani no era suficiente, el programa de los domingos del mediodía que emite Canal 9 Televida se prepara para un cambio este domingo, es que alguien del equipo se ausentará por dos semanas. ¿De quién se trata?

Fue Viviana Canosa quien en su programa del viernes pasado dijo que Lizy Tagliani le había robado dinero de su cartera, desde ese momento y hasta este martes el nombre de la conductora de La Peña de Morfi está en boca de todo el país. Pero esta vez, la novedad no es esa, sino que el programa que Canal 9 Televida transmite los domingos al mediodía sufrirá la baja de uno de los integrantes del equipo, faltazo que estaba programa desde el 2024 cuando se negociaban los contratos actuales. Mirá de quién se trata y por qué.

La novedad la dio a conocer Juan Etchegoyen en Mitre Live, programa de Radio Mitre de la Ciudad de Buenos Aires, “la producción del ciclo ya le comunicó a la famosa que conducirá sola las próximas dos ediciones”. Esto se debe a que “Diego Leuco tiene un viaje de dos semanas planeado a Polonia y no podrá estar conduciendo”.

“Quiero decir que esto ya se había hablado hace tiempo y no tiene que ver con lo que pasó después de las fuertes acusaciones de Viviana Canosa contra la famosa. Cuando Diego empezó a hablar y a negociar su vínculo con la productora Córner y Telefe les dejó claro lo de este viaje en este momento del año”, aclaró el periodista radial.

“Digo esto porque puede malinterpretarse que justo Diego se baja del programa estas semanas pero no tiene nada que ver el momento que vive Lizy”, reiteró el periodista. Y, cerró: “Después de ese viaje, obviamente Diego retomará junto a Tagliani las conducciones del histórico programa del canal de las tres pelotas”.

Qué dijo Leuco

El periodista Diego Leuco dialogó con Rodrigo Bar de LAM, y cuando el cronista le consultó cómo está viviendo la polémica con su compañera, expresó: “Normal, muy tranquilo, esperando a que se resuelva todo de la mejor manera”.

“Lizy tenía ganas de decir unas palabras cuando comenzó el programa, así lo hizo, y yo no tengo mucho para aportar o para agregar en esta situación. Hago mi laburo, estoy atento a lo que pasa, y calculo que se resolverá”, agregó respecto al descargo de la humorista el domingo en La Peña de Morfi.

“Ella estaba interesada en decir su verdad al comienzo del programa y seguimos, no hay mucho más…”, continuó.

Respecto a si le cree a Lizy Tagliani, planteó: “No tiene que ver con creer o no creer. Es irresponsable ponerse a emitir opiniones cuando hay dos personas que están discutiendo en ese tono. No es mi tema y no quiero ser parte de la discusión”.