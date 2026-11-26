Un exparticipante de Gran Hermano, contó detalles de su pasado romance con Marta Fort y explicó que el vínculo no prosperó porque “no eran compatibles” ni lograban verse seguido. Además, la noticia llega mientras la hija de Ricardo Fort —actualmente en MasterChef Celebrity por El 9 Televida— salió a desmentir rumores de romance con Pablo Migliore.

Durante la entrevista con Luana Fernández, Lolo Poggio y Titi Tcherkaski, el ex Gran Hermano contó que el vínculo duró menos de un año y medio, descartó que hubiera existido un tercero en discordia —“Nunca tuvimos un problema por un tercero”— y señaló que nunca terminaron de acordar la exclusividad. Conocé de quién se trata en esta nota de elnueve.com.

Alan Simone rompió el silencio en el ciclo Date Cuenta (DGO Stream) y dio detalles sobre el romance que mantuvo con Marta Fort, revelando los motivos por los que la historia no avanzó.

¿Qué dijo Alan Simone sobre su romance con Marta Fort?

Durante su paso por el streaming, el ex Gran Hermano contó que el vínculo duró menos de un año y medio, descartó que hubiera existido un tercero en discordia —“Nunca tuvimos un problema por un tercero”— y señaló que nunca terminaron de acordar la exclusividad.

Al explicar por qué la relación no siguió adelante, Simone resumió: “En realidad no nos veíamos tan seguido” y evitó profundizar en el cierre del vínculo (“No, es que pasa que nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar”), aunque sintetizó la razón principal: no eran compatibles.

La desmentida de Marta Fort sobre Pablo Migliore

El testimonio sobre su pasado amoroso coincide con el revuelo generado en redes tras viralizarse un video de Marta Fort junto a Pablo Migliore —su compañero en MasterChef Celebrity, el reality que se emite por El 9 Televida— en un boliche de Pacheco, luego de su separación de Juan Manuel Ramírez.

Las imágenes, en las que el exfutbolista la toma de la cintura entre risas y simula arrojar una alianza al público, dispararon especulaciones que la influencer salió a frenar en Instagram: “Solo porque sea alto, morocho, tatuado, no significa que sea mi chongo”.

Además, Marta Fort aclaró que no estaban solos sino con parte del grupo del programa —“Es un cag de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también. Muy lindo grupo”—, dejando en claro que entre ellos solo hay buena onda y compañerismo.