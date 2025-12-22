No, bueno…¿todas se iban a enamorar de Selim en Pasión Prohibida? Mirá quién más, además de Kumru y Handan

Kumru ya estaba como loca con Selim, a ella se sumó su madre, Handan y ahora mirá quién. Pasión Prohibida, la turca de las tardes de El 9 Televida se pone “quente”.

En Pasión Prohibida, la exitosa novela turca que se emite en las tardes de El 9 Televida, el amor se vuelve cada vez más peligroso y las lealtades familiares empiezan a resquebrajarse. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en un hospital terminó convirtiéndose en un verdadero enredo sentimental. Kumru, Handan y ahora Zeynep quedan atrapadas en la misma red: todas se enamoran del mismo hombre.

En Pasión Prohibida (Yasak Elma, en su título original), el amor nunca llega en el momento indicado ni con la persona correcta. Y si había alguna duda, la historia de Selim viene a confirmarlo.

Todo comenzó con Kumru, quien tras una fuerte discusión con su padre Doğan terminó atropellada y hospitalizada. Allí apareció Selim, el médico que no solo la atendió, sino que la miró sin prejuicios, sin saber quién era en realidad. Deslumbrada, la joven decidió ocultar su identidad y presentarse como Ezgi, buscando ser querida por quien es y no por su apellido. Desde ese momento, quedó completamente enamorada.

Pero el destino volvió a jugarle una mala pasada. Sin saberlo, Kumru descubrió que su propia madre, Handan, también había caído rendida ante los encantos del médico. Entre encuentros secretos y promesas que Selim hace sin conocer la verdad, Handan vive una pasión intensa que, de salir a la luz, podría destruir para siempre el vínculo con su hija.

Cuando parecía que el triángulo amoroso ya estaba completo, una nueva pieza se sumó al rompecabezas. Zeynep, tras acudir al médico por un fuerte dolor, fue atendida nada menos que por Selim. El flechazo fue inmediato. La conexión entre ambos no pasó desapercibida y dejó a Zeynep con ganas de volver a verlo.

Como si fuera poco, Yildiz, siempre atenta a mover las fichas a su favor, ideó un plan para llevar al médico a la mansión y acercarlo aún más al entorno familiar. Una invitación, una fiesta y demasiadas verdades ocultas prometen un choque inevitable.

¿Hasta dónde llegará este juego de amores cruzados? ¿Quién será la gran perdedora cuando todo salga a la luz? Para descubrirlo, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida, de lunes a viernes por El 9 Televida.