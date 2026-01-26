No, bueno… los guionistas no tenían otra manera de deshacerse de este personaje en Pasión Prohibida?!

Un trágico e inesperado final para un personaje que nunca se entendió mucho en la trama de Pasión Prohibida toma por sorpresa a todos. Mirá de quién se trata.

Los guionistas de las novelas turcas de El 9 Televida son todo un tema… si no pregúntenle al fandom #AfRam #SeyFer… pero acá la novedad se da en Pasión Prohibida, la serie de las tardes. La llegada de Engin, el hermano de Handan, siempre fue raro, como forzada. Bueno, ahora la manera en la que se va es peor… mirá cómo lo matan los guionistas de Yasak Elma.

La tragedia comienza cuando Julia, con la intención de eliminar a Handan debido a los problemas que le ha causado a Selim, idea un plan siniestro. La mujer manda a una persona de su confianza a colocar un escorpión en la casa de Handan con el fin de que su picadura mortal acabara con su vida.

Sin embargo, el plan no ha salido como se esperaba. El escorpión no ataca a Handan, sino a Engin, que se encontraba en el salón trabajando tranquilamente después de una reunión.

El amigo de Julia trae la amarga noticia de que Engin ha muerto en lugar de Handan. El empresario ha perdido la vida de manera inesperada tras el ataque de un escorpión venenoso, dejando a todos muy afectados.

