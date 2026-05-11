No, bueno… de ubicarse ni hablemos: Efsun aparece vestida de novia en la boda de su propia hija

Lo que debería ser el día más feliz para la joven pareja se transformará en un verdadero caos mediático cuando Efsun, la madre de la novia, irrumpa en la ceremonia luciendo un imponente vestido blanco de diseño nupcial. Así se viene el anticipo de Bahar.

La tensión alcanzará niveles impensados en la pantalla de El 9 Televida durante el casamiento de Seren y Uras en la novela turca de las noches, Bahar. Lo que debería ser el día más feliz para la joven pareja se transformará en un verdadero caos mediático cuando Efsun, la madre de la novia, irrumpa en la ceremonia luciendo un imponente vestido blanco de diseño nupcial. Esta provocación desatará el asombro de los invitados y, fiel a su estilo, la mujer no mostrará arrepentimiento alguno por intentar opacar a su propia hija.

Bahar, interpretada por Demet Evgâr, será la primera en alzar la voz ante semejante falta de respeto. “¿Cómo se le ocurre ponerse ese vestido? Es su hija”, sentenciará la doctora, quien intentará mantener la cordura en un evento que estará rodeado de cámaras y prensa. La protagonista buscará calmar las aguas para evitar que el escándalo escale, aunque la actitud desafiante de Efsun hará que la armonía familiar penda de un hilo.

Un cruce letal y un invitado intoxicado

El momento de mayor sarcasmo llegará cuando Rengin se acerque a la madre de la novia para lanzarle una pregunta punzante: “¿Es que se casa usted después?”. Lejos de intimidarse, Efsun responderá con una ambigüedad que alimentará los rumores sobre sus planes futuros con Timur. La confusión será tal que incluso el pequeño Doruk llegará a confundir a su abuela con la verdadera novia, dejando en evidencia lo inapropiado del atuendo elegido para la ocasión.

El caos será total

Como si el desplante estético fuera poco, la boda enfrentará un inconveniente logístico desastroso que los televidentes de Mendoza verán con asombro. El sacerdote encargado de oficiar la unión sufrirá una severa intoxicación tras probar los canapés del evento, lo que pondrá en riesgo la legalidad de la ceremonia. Entre vestidos blancos prohibidos y emergencias médicas, los próximos capítulos de Bahar por El 9 Televida prometen ser un torbellino de emociones y secretos revelados.