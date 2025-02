No alcanzó a decir el listado al aire que ya se bajó un nombre: ¿Qué exparticipantes de Gran Hermano quieren volver a la casa?

Santiago del Moro hizo un anticipo de anuncio en el programa del lunes de algo que terminó de confirmar este martes en sus redes. Pero no alcanzó a dar los nombres definitivos que ya todo cambió.

En el programa del lunes pasado, Santiago del Moro anunció que ante la expulsión de Luca Figurelli se venía un “Golden Ticket” en ‘Gran Hermano’. Luego el martes avanzó con el anuncio en sus redes sociales, allí especificó que en la gala de este miércoles en Canal 9 Televida, se anunciaría el listado de nombres de los exparticipantes que se anotaron para volver a la casa más famosa del país, pero no alcanzó a hacerlo que ya hubo bajas.

Quien anunció este miércoles, también por sus redes, que finalmente no participaría del “Golden Ticket” fue Daniela Celis. Si bien Pestañela había decidido formar parte de esta nueva posibilidad que les presentó la producción del reality, compartió un video en su cuenta de Instagram donde comunicó a sus seguidores: “Ya me bajé. Duró 24 horas estar postulada. No me bajé por el simple hecho de tener bebés y es algo que se debatió en casa que Thiago me dijo ‘dale para adelante, yo te banco’. Lo mismo le dije a él”.

Entonces, explicó: “Me bajé por el simple hecho de pensar que tengo un montón de proyectos acá afuera, un montón de cosas que construí durante estos dos años que están siendo posibles en este momento de mi vida. ¿Por qué irme universo si esto me costó mis contratos y mis trabajos”.

“Soy afortunada de poder trabajar con marcas de la conch* y siendo embajadora de dos. Tengo un montón de eventos, desfiles y cosas que tengo que cumplir. ¿Por qué no cumpliría si tanto me costó conseguirlo? Yo ya viví mi experiencia, entré tres veces a la casa“, recordó todos los trabajos que tiene por delante.

Para no perder detalle de nada de lo que se viene en Gran Hermano, no te pierdas la gala de este miércoles en Canal 9 Televida al término del suceso turco de las noches ‘Yali Çapkini’.