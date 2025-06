“No aclarés que oscurece”: La polémica por los comentarios de Devi sobre su ex, todo tema en Gran Hermano

Ya fuera de la casa la entrevista entre del Moro, y el panel Juan Pablo de Vigili se explayó sobre su vínculo con Silvana y toda la polémica que se generó en torno a ese Congelados que no fue. Mirá lo que dijo el correntino.

Juan Pablo de Vigili dejó Gran Hermano por voluntad popular el pasado lunes. En la gala de este martes a la noche en Canal 9 Televida el diálogo entre Devi, del Moro y el panel pasó por varias instancias, pero el momento en que el correntino intentó aclarar su (no) vínculo con su ex fue lo que más llamó la atención.

“Me fui triste. El enojo fue en realidad tristeza. Salí mal y me arrepiento”, reconoció el correntino sobre su cruel despedida de Eugenia Ruíz y Selva Pérez, afirmando que estaba principalmente dolido por lo sucedido con la santiagueña porque ya había visto “red flags” de la uruguaya.

“Me tapo la emoción del momento. Me cuesta separar. Me apena mi salida y no hay nada más alejado de lo que me pasó en la casa”, añadió después el arquitecto.

Cuando la conversación entre de Vigili y Santiago del Moro se hizo más íntima, el conductor abordó a uno de los momentos más llamativos de su participación en la casa más famosa del país, la confusa relación con su expareja.

Cabe recordar que el Congelados de Devi no fue tal. En lugar de recibir al ser querido, al correntino le tocó ver un video. Desde el otro lado de la pantalla, la joven, que vive en Paraguay, dejó en claro que su presencia en el programa no fue voluntaria. “Hola, Pipi. Solo paso por acá para decirte que estoy bien y que no te preocupes más. Estoy apareciendo porque están insistiendo bastante, y vos también”, lanzó de entrada la joven, con un tono seco y contundente que dejó a Juan Pablo sin palabras.

Con una mezcla de reproche y resignación, Silvana le recordó una charla clave que tuvieron antes de que él ingresara al reality. “Por lo que veo, te olvidaste de algo que hablamos antes de que entraras. Te pedí y te dije que no quería exponerme, y, en cambio, hiciste todo lo contrario”, le recriminó, sin rodeos. “Sé que no fue adrede, que la casa mueve muchas cosas, pero parece que te olvidaste”, dijo para redondear la idea.

El golpe de gracia llegó con la última frase: “Lo que hablamos sigue igual, así que charlamos cuando salgas”. Ahora, ya fuera de la casa, el conductor le preguntó por esta situación: “Otra cosa, vos cuando entraste a la casa dijiste que no tenías novia, después entraste a la casa y le mandabas saludos, no se entendía eso”. Con algunas dudas, el exparticipante comenzó diciendo: “Ahora cuando volví al hotel estuve mirando y recordando y decía por qué estaban así, parecía que yo estaba queriendo negar algo, que no lo quería ver. Había visto cosas que daban la seguridad de que seguía todo bien, que iba a estar, y por eso me sorprende un poco. Pero la realidad es que no estábamos en pareja oficial”.

Fue entonces cuando del Moro arremetió y preguntó: “¿Y hoy estás enamorado de la chica o no?”. Fiel a su estilo, Devi contestó: “Y hoy por hoy supongo que sí, porque todavía no pude hablar. La realidad es que no estuvo en el momento, por algo no quiso aparecer, igual me debo un cierre. Siempre me tomo mucho tiempo por mí”.