No aclarés que oscurece: Fuerte cruce entre Gastón Trezeguet y Sol Pérez en el debate de “Gran Hermano”

Una gala llena de tensión se vivió este jueves en Canal 9 Televida a raíz de un fuerte cruce de palabras entre dos de los panelistas del programa más visto de las noches.

Como cada noche en las galas de “Gran Hermano” que Canal 9 Televida emite estuvo presente la polémica y la discusión entre los panelistas; sin embargo, este jueves se vivió un tenso momento entre Sol Pérez y Gastón Trezeguet que marcó el resto de la noche en el programa que conduce Santiago del Moro. Mirá lo que se dijeron y la repercusión de todo.

Todo comenzó a raíz de la última polémica en el reality luego del llamado de atención del Big a Luciana Martínez por hostigar a Bati Larrivey. En ese contexto, el panelista y primer ganador del juego afirmó que “a los heterosexuales no les gustan los shippeos con chicas trans”.

Para aa continuación añadir, “Ulises ha reiterado en demasiadas oportunidades dentro de la casa que le gustan los hombres. Cuando él habla dentro de la casa habilita el juego, a que cualquiera hable de su sexualidad. Y caminar por toda la casa como si fuera un ‘Loco Mía’, con una pupera por el pecho, es más afeminado que un Teletubbie. No podés pretender que después nadie se meta en tu sexualidad”. De esta manera sugirió que por su apariencia debía definirse públicamente respecto de su orientación sexual.

Frente a esos comentarios, Sol Pérez intervino con un tono firme y visiblemente molesta. “¿Por qué se le exige a alguien que diga si es homosexual, bisexual o pansexual? Nadie me pide que diga que soy heterosexual”, sostuvo la panelista, señalando la desigualdad en el trato hacia las personas que no expresan una orientación sexual hegemónica. A su vez, agregó que “cada persona tiene derecho a expresarse como quiera sin dar explicaciones”.

El ida y vuelta provocó la intervención de Santiago del Moro, quien decidió cerrar el debate y respaldó la posición de Pérez. “Él se puede vestir como quiera, como tenga ganas y se sienta feliz. Y no por eso tiene que salir a decir quién le gusta o no le gusta. A mí me parece que atrasa la discusión, o sea, libertad total, loco”, expresó la modelo, marcando un límite y solicitando respeto en los comentarios hacia Ulises Apóstolo.

La discusión entre los panelistas del programa se originó luego de una situación que tuvo lugar en la casa. Luego de que Bati Larrivey expresara su incomodidad ante los comentarios que recibía por parte de Luciana Martínez, el Big emitió un comunicado. “En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación”, comenzó su advertencia, con una voz tan grave como las acusaciones que flotaban en el aire.

No te pierdas las repercusiones de todo esto en la gala del viernes con los “exs” y en la de eliminación del domingo, ambas, las podés disfrutar en la pantalla de Canal 9 Televida.