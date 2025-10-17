Nico Vázquez y la fuerte desmentida frente a rumores de paternidad

El artista apuntó de manera categórica contra los títulos de portales que aseguraban que se convertiría en padre junto a Dai Fernández, calificando la noticia como “totalmente falsa”.

Nicolás Vázquez utilizó su cuenta de X esta madrugada para realizar un categórico y furioso descargo, desmintiendo el rumor que circuló en varios portales y redes sociales sobre su supuesta futura paternidad junto a Dai Fernández. La noticia había ganado fuerza luego de que el actor se separara de su esposa, Gimena Accardi, tras casi dos décadas de relación.

Visiblemente enojado, el artista comenzó su mensaje de forma contundente: “No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA”.

Vázquez no solo desmintió la información, sino que también hizo hincapié en lo peligroso que resulta difundir una Fake News. Calificó el incidente como un claro ejemplo de “clickbait” (información falsa y engañosa) y advirtió sobre el daño que este tipo de noticias generan.

“De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho”, expresó el actor. Finalmente, concluyó su descargo haciendo un llamado a la responsabilidad de los medios y las redes: “No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!”.