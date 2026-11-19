La cantante rosarina sorprendió con una divertida intervención en Telefe Noticias, donde anticipó la llegada de dos canciones de su próximo disco, Jazmines para ti. El lanzamiento será este jueves y forma parte de un proyecto conceptual de 15 temas.

Nicki Nicole sorprendió este miércoles con una inesperada aparición en las redes de Telefe Noticias: se convirtió en meteoróloga por un día y presentó un pronóstico muy particular para todo el país, con “chubascos de pétalos” y una “tempestad jazminera”. La intervención fue parte de la campaña de lanzamiento de Jazmines para ti, su nuevo álbum, que tendrá sus dos primeros estrenos este jueves 19 de noviembre a las 21.

Nicki Nicole sorprendió con un pronóstico del tiempo muy particular

Con un mapa de Argentina de fondo, campera negra y una visera con estrellas doradas, Nicki Nicole cambió por un momento los escenarios por el estudio de televisión y se animó a presentar el pronóstico del tiempo.

Pero esta vez no hubo temperaturas, tormentas ni probabilidades de lluvia. La cantante rosarina anticipó una jornada atravesada por “chubascos de pétalos” y una “tempestad jazminera”, con flores que llegarían a todos los rincones del país.

“Hay jazmines por todo el país”, anunció con humor, mientras señalaba distintos puntos del mapa.

La participación en Telefe Noticias no fue casual: se trató de una original estrategia para adelantar el lanzamiento de su nueva música y generar expectativa entre sus seguidores.

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Cuándo salen las nuevas canciones de Nicki Nicole

La artista estrenará este jueves 19 de noviembre, a las 21, dos canciones: Rayo de Sol y Eterna Soledad.

Ambos temas forman parte de Jazmines para ti, el nuevo álbum de estudio de Nicki Nicole, que tendrá 15 canciones distribuidas en tres actos conceptuales: “Las trampas”, “El despertar” y “Las enseñanzas”.

En las transmisiones que realizó a través de su canal de YouTube, la cantante compartió detalles sobre el proceso creativo y explicó que cada canción está relacionada con una experiencia personal y una emoción particular.

También reveló por qué eligió el jazmín como símbolo de este proyecto: para ella, representa el amor propio y la posibilidad de encontrar fortaleza incluso en los momentos de mayor fragilidad.