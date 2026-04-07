Nevra y Bahar al filo de la justicia, mirá lo que se viene en la novela turca de tus noches

La exitosa novela turca presentará dos giros dramáticos que dejarán a sus protagonistas en situaciones límite: mientras la doctora enfrentará una humillación pública en el hospital, su suegra y su madre terminarán en una comisaría.

La noche de este martes en Canal 9 Televida promete ser una de las más intensas de Bahar. La exitosa novela turca presentará dos giros dramáticos que dejarán a sus protagonistas en situaciones límite: mientras la doctora enfrentará una humillación pública en el hospital, su suegra y su madre terminarán en una comisaría.

El honor de Bahar, en la cuerda floja

La jornada laboral de Bahar se transformará en una pesadilla cuando sea acusada injustamente de un robo en plena sala del hospital. İpek, una paciente a la que la doctora le salvó la vida recientemente, la señalará de manera implacable como la responsable de la desaparición de su costosa pulsera.

Ante la mirada juzgadora del doctor Reha, Uras y Seren, Bahar tendrá que defender su dignidad de la forma más cruda: llegará a quitarse hasta los calcetines frente a sus colegas para demostrar que no es una ladrona. Lo que nadie sospechará en ese momento es que el verdadero culpable es Cem, el hermano de Evren. Esta falsa denuncia encenderá las alarmas de la protagonista, quien temerá que el escándalo afecte su batalla legal contra Timur por la custodia de Umay.

Nevra y Gülçiçek: Un plan de justicia que terminará mal

Por otro lado, la sed de venganza unirá a dos aliadas impensadas. Nevra, la madre de Timur, decidirá no quedarse de brazos cruzados tras haber sido estafada y arruinada por su exnovio. Junto a Gülçiçek (la madre de Bahar), lograrán localizar al estafador en un restaurante.

Sin embargo, los nervios les jugarán una mala pasada. Ante la demora de la policía, ambas mujeres se abalanzarán sobre el delincuente para evitar que escape. La escena terminará en un caos total cuando los agentes lleguen al lugar y decidan llevarse a todos los detenidos, incluyendo a Nevra y Gülçiçek. Ver a la siempre elegante madre de Timur, esposada, será uno de los momentos más impactantes de la noche.

¿Logrará Bahar limpiar su nombre antes de que sea tarde? ¿Cómo reaccionará Timur al ver a su madre tras las rejas? No te pierdas el capítulo de hoy, al término de Noticiero 9 Edición Central, por la pantalla de El 9 Televida.