Neuroplasticidad: cuando el cerebro que nunca deja de aprender

¿Qué es la neuroplasticidad y por qué es tan vital para nuestra salud mental? A diferencia de lo que se creía, el cerebro no es un órgano estático que envejece inevitablemente. Es una red dinámica capaz de reconfigurarse y adaptarse a lo largo de toda la vida. La palabra profesional.

“No hay órgano más plástico y moldeable que el cerebro”, contó el neurocirujano Juan Pablo Martínez. Y tal aseveración radica en que durante mucho tiempo, la ciencia sostuvo que el cerebro era una estructura rígida, inmutable y que, una vez alcanzada la edad adulta, su capacidad para aprender y adaptarse se deterioraba de forma irreversible. Se pensaba que las neuronas que morían no se podían regenerar y que las conexiones que se perdían eran para siempre. Sin embargo, décadas de investigación han demostrado que esta idea es un mito. El cerebro es un órgano extraordinariamente maleable, con una asombrosa capacidad para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales. A este fenómeno se le conoce como neuroplasticidad.

¿Qué es la neuroplasticidad?

“En términos sencillos, la neuroplasticidad o plasticidad cerebral es la habilidad del cerebro para cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia, el aprendizaje y, en algunos casos, a una lesión. No es un proceso que ocurre solo en la infancia, sino que es una característica de la vida. Cada vez que aprendemos una nueva habilidad, memorizamos un dato, o incluso reponemos un hábito, nuestro cerebro está formando nuevas sinapsis y reforzando las existentes. Es decir, se está “remodelando” a sí mismo.

Este proceso es la razón por la que podemos recuperarnos de un derrame cerebral (un hemisferio puede asumir funciones del otro), aprender un nuevo idioma en la edad adulta, o incluso desarrollar talentos inesperados. La neuroplasticidad es, en esencia, la arquitectura dinámica de nuestra mente.

-¿Cómo desarrollarla?

La plasticidad es inherente al cerebro, pero se puede estimular y potenciar. Las neurociencias nos indican que, al igual que los músculos, el cerebro se fortalece cuando se lo desafía. Mantener una mente activa, curiosa y abierta a nuevas experiencias es la mejor forma de enriquecerla.

Consejos saludables

Aquí te damos algunos consejos para mantener la plasticidad cerebral en su máximo esplendor:

-Aprendé algo nuevo: No importa qué sea, la clave es sacar al cerebro de su zona de confort. Aprender a tocar un instrumento, a pintar, a bailar, o incluso a codificar. La novedad y la complejidad del aprendizaje fuerzan al cerebro a crear nuevas conexiones.

-Viajá: Explorar nuevos lugares, culturas y entornos estimula todos tus sentidos. Te expone a nuevas rutas, a la necesidad de comunicarte de formas diferentes y a resolver problemas inesperados. .

-Hacé ejercicio físico: El ejercicio no solo es bueno para el cuerpo, sino que también es un poderoso aliado del cerebro. La actividad física aumenta el flujo sanguíneo, lo que mejora el suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro. Además, estimula la producción de BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), una proteína que ayuda al crecimiento de las neuronas.

-Socializá: Mantener relaciones sociales es vital. Interactuar con otras personas, debatir ideas y participar en conversaciones estimulantes, mantiene al cerebro alerta y activo.

-Meditá: La meditación y el mindfulness han demostrado cambiar la estructura del cerebro. La práctica regular puede aumentar la materia gris en áreas asociadas con la atención, la memoria y la regulación emocional.

-Dormí lo suficiente: Durante el sueño, el cerebro se consolida y procesa la información que recibió durante el día. Dormir bien es esencial para que la plasticidad cerebral funcione de forma óptima.

¿El Cerebro Envejece?

Sí, el cerebro envejece. La cantidad de neuronas disminuye, las conexiones se debilitan y la velocidad de procesamiento puede ralentizarse.

Sin embargo, la plasticidad cerebral nos enseña que el envejecimiento no es sinónimo de deterioro cognitivo inevitable. No es lo mismo envejecer de forma pasiva que envejecer de forma activa, estimulando al cerebro para que mantenga sus funciones. La clave para un envejecimiento saludable es compensar el desgaste natural con la creación constante de nuevas conexiones.

En este sentido, un cerebro que se mantiene activo, que aprende de forma continua y que se enfrenta a nuevos desafíos, no solo puede retrasar los efectos del envejecimiento, sino que también puede desarrollar nuevas habilidades y capacidades, incluso en la tercera edad. La idea de que “es muy tarde para aprender” ha sido completamente refutada por la ciencia. La neuroplasticidad es la prueba viviente de que nuestra mente es un lienzo que nunca termina de pintarse.

Para enriquecer nuestro cerebro, no es necesario hacer cambios drásticos. Pequeñas acciones diarias, como leer un libro sobre un tema nuevo, resolver un crucigrama, aprender una receta diferente o simplemente caminar por un sendero desconocido, ya están estimulando la plasticidad cerebral.

La neuroplasticidad es una de las grandes revelaciones de la ciencia moderna. Nos enseña que el cerebro es dinámico, resiliente y que su capacidad para cambiar y adaptarse es vitalicia. Comprender y aplicar los principios de la plasticidad cerebral nos da el poder de moldear nuestra mente, no solo para prevenir el deterioro, sino para enriquecerla y mantenerla joven a lo largo de toda nuestra vida. Es una invitación a abrazar la curiosidad y el aprendizaje como las mejores herramientas para construir una mente fuerte y feliz.

