“Nadie se salva solo”: Bomberos, Policías y Defensa Civil hicieron un operativo para rescatar a un exparticipante de Cuestión de Peso

Algo impensado, y que puso en valor la fuerza de lo colectivo, sucedió con un exparticipante de un reality de salud. Se trata de Cristian Fredes quien debió ser rescatado por equipos de bomberos, la policía y defensa civil de su propia casa para poder trasladarlo hasta una clínica y así salvarle la vida. Es que sus más de 300 kilos le hacían imposible movilizarse por sus propios medios, y sin la asistencia necesaria no hubiera sido posible salvarle la vida . Mirá cómo se armó el operativo solidario que lo rescató. Las imágenes, que recorrieron el país, conmovieron tanto a los presentes del reality que conduce Mario Massaccesi, como a todos los que seguían el programa y el contenido por redes.

Cristian ingresó al reality de Cormillot en el año 2012 pesando 210 kilos, y si bien su situación mejoró durante su paso por el programa del reconocido médico, su realidad, hoy, es otra. Con más de 300 kilos y un situación extrema de obesidad se hizo imperativo armar un operativo como el que tuvo lugar este miércoles para que el participante pudiera ser trasladado a una clínica y así salvarle la vida.

Y fue justamente, una parte esencial del ciclo que arrancó con la conducción de Cormillot, Sergio Verón, un histórico referente del programa, quien se puso al hombro la coordinación y, junto a un equipo integrado por bomberos, policías, Defensa Civil y vecinos de la localidad, logró sacar a Cristian de su vivienda.

“Yo fui ayer a la casa y él estaba muy mal. Hablé con Cormillot y toda la clínica. Hablamos con Bomberos, con Policía, con Defensa Civil del municipio de Merlo, de Núñez”, detalló Verón sobre lo que se vivió en las horas previas al operativo que logró trasladar a Cristian a una clínica.

La repercusión no tardó en llegar a las redes y a los medios, especialmente luego de que Verón compartiera en su cuenta de Instagram una serie de fotos del operativo. En las imágenes se puede ver la colaboración de una gran cantidad de personas. “Bomberos voluntarios, Defensa Civil, Policía, Salud Pública, Cuestión de Peso, Clínica Cormillot, familia, vecinos… Nadie se salva solo. #RescateExtremo”, escribió el profesor de educación física, sintetizando el espíritu colectivo que permitió que todo saliera bien.

“Cuando los negacionistas de la ciencia me dicen que la obesidad no es una enfermedad, yo los invitaría a que estén un día con nosotros porque estas cosas pasan. Pasan de verdad. A veces llegamos a tiempo. Uno hace lo que puede. Conocí muchos casos que no se dan”, explicó luego en el piso del programa el profesor Verón.