Nadie lo vio venir: Rengin hunde a Timur con una confesión inesperada en Bahar

En el capítulo que se verá esta noche por la pantalla de El 9 Televida, los espectadores serán testigos del giro más impactante de la historia: Rengin, la persona en quien Timur más confiaba, se sentará en el banquillo y terminará defendiendo a su mayor rival.

El destino de Bahar y su hija, Umay, está a punto de cambiar para siempre. En el capítulo que se verá esta noche por la pantalla de El 9 Televida, los espectadores serán testigos del giro más impactante de la historia: Rengin, la persona en quien Timur más confiaba, se sentará en el banquillo y terminará defendiendo a su mayor rival.

Una defensa que nadie verá venir

La tensión se podrá cortar con un cuchillo cuando Bahar presente a Rengin como su testigo sorpresa. Ante el asombro de todos, la amante de Timur romperá su lealtad y declarará a favor de la protagonista: “Bahar es una de las madres más dedicadas, responsables y atentas que he conocido”, sentenciará frente al juez.

Este testimonio desarmará por completo la estrategia de Timur, quien buscaba quitarle la tenencia de Umay alegando negligencia. Rengin no solo destacará la labor de Bahar, sino que reconocerá públicamente el sufrimiento que la médica tuvo que atravesar viviendo al lado de Timur.

Umay, el motivo del quiebre

Durante la audiencia de esta noche, Rengin será tajante al hablar sobre la situación de la adolescente. Expondrá que la joven no está bien, que se escapa de casa y que vive una etapa sumamente complicada. Por eso, le pedirá al juez que Umay permanezca con su madre, asegurando que es lo mejor para su bienestar.

Una guerra declarada

Tras las declaraciones, el juez decidirá aplazar la sesión para valorar este nuevo escenario, pero la furia de Timur será incontenible. A la salida del juzgado, el médico sentirá la jugada de Rengin como una traición imperdonable y no estará dispuesto a quedarse de brazos cruzados.

¿Cómo ejecutará Timur su venganza contra Rengin?

¿Logrará Bahar la victoria definitiva en la justicia?

¿Se unirá Rengin finalmente al bando de Bahar?

No te pierdas este capítulo clave de “Bahar”, este miércoles a la noche por Canal 9 Televida.