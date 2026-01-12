Nadie está a salvo en La Traición

De lunes a viernes, en las siestas de El 9 Televida, la novela turca no deja de sorprender con giros que sacuden a cada familia.

Mientras Zeliş sigue sin recordar lo ocurrido tras su caída por las escaleras, las acusaciones, las venganzas y los secretos del pasado empujan a todos al límite. En La Traición nadie está a salvo: los vínculos se quiebran, las lealtades se ponen a prueba y el amor se convierte, una vez más, en el último refugio. Mirá cómo viene esta nueva semana en la novela de las siestas de El 9 Televida.

Zeliş no logra recuperar la memoria después del accidente, pero aun así está decidida a defender a quien ama. Su corazón pesa más que la razón y, aunque no recuerda lo sucedido, el amor que siente la impulsa a protegerlo, aun cuando todo a su alrededor indica que está en peligro. Mientras tanto, el hijo de Güzide cae en prisión tras amenazar con un cuchillo a una de las empleadas de la casa, un hecho que termina de desatar una nueva ola de escándalos.

Tolga, por su parte, intenta mantenerse firme tras las rejas. Lo único que lo sostiene es su amor por Oylum, que se convierte en su ancla emocional en medio de la desesperación. Sin embargo, su destino está en manos de Selin, cuyo testimonio puede cambiarlo todo. Pero no todos quieren que eso ocurra: Serra se opone a que su hermana lo exonere, mientras Oltan, atrapado entre la culpa y el miedo, enfrenta las consecuencias de haber manipulado a su propio hijo para protegerlo.

En otro frente, Asra no soporta más el peso de las acusaciones de İpek, quien la señala por un robo de dinero. A eso se suma su sensación de no pertenecer a la ciudad, lo que la lleva a tomar una decisión drástica: se va, dejando atrás a su amiga, pero no sin antes advertirle a Tarık sobre el exceso de ego y confianza de Yeşim.

Güzide tampoco atraviesa su mejor momento. Sus buenas intenciones vuelven a ser usadas en su contra y ahora intenta recomponer tanto a su familia como su relación con Sezai, que entra en una etapa turbulenta. Él, recién reencontrado con su hija, debe decidir en quién confiar, mientras Ümit paga el precio de haber confiado ciegamente.

Oylum, desgarrada, no logra soportar ver a su exnovio y a su ex amiga juntos en medio de tanta tragedia. Y como si fuera poco, un secreto del pasado de Kahraman amenaza con cambiar para siempre el destino de los Dicleli.

En La Traición (Aldatmak), cada verdad tiene un costo… y nadie sale ileso.