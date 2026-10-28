“Nada de versiones libres”: la exigente prueba de lemon pie que puso a prueba a los famosos en la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Durante la cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity Argentina, transmitida por la pantalla de El 9 Televida, los 11 participantes en riesgo debieron enfrentarse a una consigna sin margen para la improvisación: la elaboración de un lemon pie clásico.

El programa de MasterChef Celebrity, que se emitió en El 9 Televida este martes, combinó momentos de absoluta distensión con la máxima tensión de las hornallas. La velada comenzó a pura relajación gracias a la visita especial de Jorge y un improvisado show musical a cargo de Hernán “Mala Fama” Coronel, Alejandro Lerner y Luck Ra, quienes le pusieron ritmo al estudio antes del llamado a la cocina.

Sin embargo, el clima festivo cambió de forma drástica cuando Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana tomaron la palabra para revelar el desafío determinante de la noche.

La exigencia del jurado: un clásico sin margen de error

Jugando con las “notas” musicales del inicio, el tribunal destacó la importancia de la “nota ácida” para anunciar que la preparación estrella sería el lemon pie, una de las recetas más icónicas de la pastelería.

La consigna: Los concursantes dispusieron de 60 minutos para elaborar una versión más pequeña que el modelo exhibido por el jurado.

Sin improvisaciones: A pesar de contar con la receta detallada y las canastas con todos los ingredientes necesarios, los chefs fueron contundentes en su ejecución. “Nada de versiones libres”, exigió Maru Botana antes de encender las estaciones.

Once figuras en la cuerda floja

La gala de eliminación obligó a desplegar técnica, manejo del merengue y equilibrio de acidez a un nutrido grupo de participantes en busca de asegurar su permanencia.

Los famosos que se jugaron la continuidad fueron Mike Amigorena, Juli Poggio, Marta Fort, Pablo Giralt, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Sebastián Presta, Luck Ra, Grego Rossello, China Ansa y Elizabeth “La Negra” Vernaci.

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