Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto

La actriz dio a luz a su tercer hijo este jueves en una clínica de Buenos Aires. En medio de un contexto familiar particular, tras su separación de Sebastián Graviotto.

La llegada de un nuevo integrante a la familia de Juana Repetto se convirtió en el tema del día en las redes sociales. Este jueves nació Timoteo, el tercer hijo de la actriz, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. Fiel a su estilo transparente y cercano, Juana eligió su cuenta de Instagram para dar la noticia con una imagen cargada de realismo y ternura: recostada en la cama de internación, a cara lavada y con el pequeño en brazos, la flamante mamá agradeció el aguante de su comunidad virtual, a quienes apoda cariñosamente como “Shuanis”.

El pequeño nació mediante una cesárea programada y pesó 2,9 kilos. Según trascendió, tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado de salud. Debido a compromisos laborales como instructor de esquí en el exterior, Sebastián Graviotto no pudo llegar a tiempo para el nacimiento. Ante esta situación, quien ocupó ese lugar fundamental en el quirófano fue Reina Reech, acompañando a su hija en cada paso de la intervención.

Este nacimiento marca el inicio de una etapa diferente para la hija de Nicolás Repetto. Timoteo se suma a Toribio y Belisario, completando un hogar de tres hermanos. La particularidad de este embarazo es que se gestó cuando la pareja ya estaba separada, tras cinco años de relación. Juana siempre aclaró que mantienen un vínculo sano y que la decisión de seguir caminos distintos no afectará la crianza del bebé. Durante los nueve meses, la actriz no ocultó sus miedos a la cirugía ni el cansancio lógico de transitar una gestación siendo madre de dos niños pequeños.

Ahora, con el alta médica en el horizonte cercano, la influencer se prepara para el desafío de la logística familiar con tres varones. Mientras sus hijos mayores quedaron al cuidado de amigos y familiares, Juana disfrutó de las primeras horas de conexión con el recién nacido. La noticia fue celebrada por sus colegas y seguidores, quienes destacan la valentía de la actriz para encarar la maternidad con honestidad y firmeza, defendiendo siempre sus decisiones personales frente a las críticas del mundo digital.