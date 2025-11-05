Nació en Italia, se crió en Argentina y emocionó al jurado de La Voz Kids Bélgica con su talento

El joven de 14 años, que nació en Italia pero se crió desde los 3 meses en el norte argentino, eligió “Tears in heaven”, de Eric Clapton, en homenaje a su abuela Alba.

La historia de Lisandro Tunes podría ser la de muchos argentinos que por las crisis económicas tuvieron que emigrar a buscar un destino con más oportunidades. Así este adolescente de 14 años que nació en Italia pero se crió en el norte argentino y ahora vive en Bélgica demostró y emocionó al jurado de The Voice con su talento. Acompañado únicamente por su guitarra, eligió interpretar “Tears in Heaven” de Eric Clapton. Su sobria versión conmovió al público.

La actuación de Lisandro se distinguió por su minimalismo y autenticidad. “Cuando entré al escenario para la blind audition me sentí más nervioso de lo que me había imaginado. Veía las cuatro sillas de los coach y parecía que no había nadie. Estaba tan nervioso que fallé una nota al comienzo, respiré y continué como si no hubiera pasado nada. Cerca del final de la canción veía que nadie se daba vuelta y me puse muy triste. Ya estaba resignado cuando Alice on the Roof giró su silla y ahí respiré aliviado y sentí que el corazón me saltaba de felicidad. Creo que la sonrisa que me salió en ese momento lo explica mejor que cualquier palabra”.

“Me encantó cómo elegiste acompañarte con la guitarra en una pieza tan hermosa. Aprecié tu sencillez y me emocionó profundamente”, le expresó la coach, Alice on the roof, que lo sumó a su equipo tras la audición.

Detrás de ese momento en el escenario hay una historia de migración y adaptación. Lisandro nació en Italia, pero cuando tenía tres meses viajó a nuestro país y creció en Tucumán, donde es oriunda Lucrecia, su mamá. Allí su vida transcurría entre la escuela, los juegos y la música en la casa de sus abuelos. La mudanza a Bélgica se produjo cuando su padre italiano, Marco, informático, consiguió trabajo en Bruselas. “Nos mudamos sin conocer el país y sin conocer a nadie. Así que fue empezar todo de cero, todo era nuevo”, recuerda en su diálogo con Teleshow, de Infobae. El cambio resultó desafiante, sobre todo por el idioma y el clima. Llegó sin saber francés y debió aprenderlo mientras asistía a la escuela, enfrentando jornadas largas y un calendario académico muy distinto al argentino.

“Mudarte a otro país puede dar miedo, pero también te abre un montón de oportunidades. Cuando se persigue un sueño lo más importante es tratar de hacer divertido el camino, porque si no se vuelve todo más difícil. Es muy importante conectarse con gente que comparta tu pasión, todo es mejor si te sentís acompañado”, reflexionó el joven ante el medio de Buenos Aires.

La música, entonces, se convirtió en un puente para la integración. Desde pequeño, Lisandro estuvo rodeado de canciones: “Me acuerdo que me la pasaba todo el día cantando. En el jardín de infantes teníamos canciones para todo, para saludar, ordenar, despedirse. En mi casa también, me cantaban para despertarme y, por supuesto, para ir a dormir. Así que desde chiquito todos los rituales importantes iban acompañados de música. Mi vida era como un musical”, relata.

Al poco tiempo de llegar a Bruselas, una vecina le recomendó a su familia inscribirlo en una academia de música, una oportunidad que aprovecharon de inmediato. Allí, la educación artística es accesible y valorada, lo que le permitió continuar su formación y encontrar un espacio de pertenencia.

La elección de “Tears in Heaven” para la audición tiene un trasfondo íntimo. Lisandro descubrió la canción pocas semanas después de la muerte de su abuela Alba, quien siempre lo animó a dedicarse a la música. “Decidí aprender a tocarla como homenaje a ella. Esta historia no se la conté a la gente del programa, era una cuestión muy personal”, confiesa. Su abuela solía pedirle, a través de videollamadas desde Argentina, que le interpretara sus canciones favoritas con la guitarra, como “Yesterday” o “Hey Jude” de The Beatles, incluso cuando él recién comenzaba a aprender el instrumento.