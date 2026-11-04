Nació Chapeaux: el emocionante momento en que se consagraron las cinco ganadoras de Popstars y estrenaron su primer videoclip

La edición 2026 de Popstars llegó a su final más esperada en la pantalla de El 9 Televida. Tras un intenso camino que comenzó con 15.000 inscriptas y se redujo a una emocionante definición entre ocho finalistas, el jurado compuesto por Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García anunció a las cinco elegidas que darán vida a Chapeaux.

Popstars, el reality musical conducido por Nicolás Vázquez, bajó el telón de una temporada inolvidable en la pantalla de El 9 Televida. En una reunión a solas llena de nerviosismo y contención, el jurado fue comunicando una a una el veredicto definitivo que dejó en el camino a Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich, dándole la bienvenida oficial a las cinco jóvenes que conformarán el nuevo fenómeno pop de la Argentina.

Para coronar la noche, la emisión presentó el primer videoclip oficial de Chapeaux interpretando “Me provoca”, mostrando por primera vez en pantalla la química y la potencia vocal del grupo reunido.

Quiénes son las cinco elegidas que conquistaron el certamen

Juana Distéfano (19 años): La primera en conocer la noticia. Creadora de contenido en YouTube con más de 100 mil suscriptores, canta desde muy chica e incluso tuvo la oportunidad de compartir escenario con Tini Stoessel a los 12 años. “Nací para transmitir un mensaje y me encantaría dejar un legado”, expresó movilizada.

Mía Piñeiro (18 años): Oriunda de Buenos Aires y poseedora de una marcada herencia artística: es hija de la cantante Ce Suárez Paz y nieta del recordado violinista Fernando Suárez Paz (colaborador histórico de Astor Piazzolla). Apasionada también por la fotografía, definió la música como “la única que me encontraba cuando estaba perdida”.

Magalí Altamirano (19 años): Nacida en el barrio porteño de Barracas, estudia comedia musical desde los 10 años y forma parte del elenco de la serie Soy Luna: Volver a rodar. Rompió en llanto al conocer el veredicto, recordando el esfuerzo de su familia en las puertas de los teatros.

María Adolfina Pérez (19 años): Llegó a Buenos Aires desde Basavilbaso, Entre Ríos, con la idea inicial de estudiar periodismo, pero decidió jugársela por el canto. Con el pase en la mano, dejó un tierno mensaje para las chicas del interior: “Si viven en el campo o en ciudades pequeñas y no se animan, les digo que lo hagan”.

Kala Bidner (21 años): Con valiosa experiencia previa tras entonar el Himno Nacional en un partido de la Selección Argentina y cantar con Franco de Vita a los 9 años, la hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría selló el quinteto confesando haber descubierto en el reality su verdadera vocación por el trabajo en equipo y la amistad.

Primer show confirmado

Con el entusiasmo de la consagración y la repercusión inmediata en las redes sociales, Chapeaux ya proyecta su primer gran encuentro en vivo con el público: las entradas salieron a la venta para su concierto debut pautado para el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena.

Así se vivió el momento cúlmine en la pantalla de El 9 Televida.