Música, humor y gastronomía: estos serán los invitados de “La Peña de Morfi” este domingo

El clásico programa dominical se prepara para una jornada repleta de estrellas. Soledad Pastorutti liderará el escenario musical, mientras que Karina Jelinek se sumará a la cocina en una emisión imperdible.

Este domingo 26 de julio, a partir de las 13:30, el escenario de La Peña de Morfi volverá a encender sus luces para acompañar el almuerzo de las familias argentinas. Con la conducción de la dupla integrada por Diego Leuco y Karina Zampini, el emblemático ciclo ofrecerá una propuesta renovada que combinará recitales en vivo, entrevistas exclusivas, rutinas de humor y recetas imperdibles.

Folklore, rock y baladas: los shows en vivo que engalanarán “La Casa de la Música”

El plano musical ofrecerá un abanico de géneros para todos los gustos. La gran atracción de la jornada será la presentación de Soledad Pastorutti, referente indiscutida de nuestra música popular, quien desplegará toda su potencia vocal en un recorrido por sus grandes éxitos.



A la fiesta folklórica se le sumará la energía del rock nacional de la mano de Cruzando el Charco, mientras que la emblemática cantautora Sandra Mihanovich, histórica madrina del programa, aportará la cuota de emoción y calidez con sus clásicos de siempre.

Asimismo, la mesa principal recibirá las visitas especiales del actor Nazareno Casero y de la reconocida creadora de contenido Lucila “La Tora” Villar, quienes compartirán una charla distendida con los conductores.

Karina Jelinek en la cocina y todo el humor del domingo

El espacio gastronómico, comandado por los chefs Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, tendrá una invitada muy especial: la modelo y figura mediática Karina Jelinek, quien se animará a los fuegos y participará activamente en la preparación de los platos del día.

Como de costumbre, las carcajadas estarán garantizadas gracias a las rutinas humorísticas del equipo integrado por Pachu Peña, Pichu Straneo y Nazareno Mottola, coronando una jornada pensada para disfrutar de principio a fin.

No te pierdas este domingo La Peña de Morfi en El 9 Televida.