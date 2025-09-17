Museos, teatros y obras de arte: Otra conexión más entre Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, los actores de Amor a Cualquier Precio

Desde un continente y del otro. Una en Estados Unidos, el otro en Amsterdam y antes en Londres, en el medio el fandom que enloquece ante cada publicación. Así se va escribiendo esta historia, que quizás es de amor, por lo pronto es de muchas coincidencias entre los protagonistas de Amor a Cualquier Precio.

Afra Saraçoğlu, la actriz protagonista de Amor a Cualquier Precio, por estos días está de vacaciones en Manhattan, New York. Y más allá de las imágenes que la intérprete de Seyran comparte en sus redes, lo que el fandom rescata es que, “oh causalidad” 😏, su coequiper de Yalı Çapkını, Mert Ramazan Demir, mientras estuvo por Amsterdam, y unos meses antes en Londres, subió el mismo tipo de contenido. ¿Qué querrán decir estos dos seres a los que sus fanáticas anhelan ver juntos?

Primero fue Mert, quien, mientras vivió en Londres, compartió varias imágenes de sus visitas a museos y obras de teatro en el West End de la capital británica. El fandom entiende, por las etiquetas, que siempre está acompañado de su polémica y poco querida manager, Miray Kaya. Y más acá en el tiempo, hace apenas unos días desde Amsterdam, donde asistió a la exposición de Banksy que está itinerante por Países Bajos.

Ahora fue Afra. La joven de 27 años compartió con sus seguidores en sus redes algunas imágenes de algunas obras de arte que vio en el MOMA – The Museum of Modern Art, New York. Luego su paso por el teatro en Broadway. Pero a diferencia de su exnovio de la ficción, ¿y de la vida real?, la actriz está acompañada por su papá.

Casi de inmediato el veloz y antento fandom se dio a la tarea de armar collages, como que el que está acá arribam en donde muestran, a las claras, las enormes coincidencias que publicación tras publicación reafirman la fe ciega de las fanáticas que, sostienen que ese amor que nació en secreto y detrás de las cámaras de Amor a Cualquier Precio sigue escribiéndose.

No tenemos certezas de ese amor. Sólo podemos aportar la frase que alguna vez los argentinos usamos en el último mundial de fútbol y que ante, la innumerable cantidad de coincidencias y casualidades forjó y fortaleció la fe que luego fue real y nos permitió ver a Messi levantar la copa del mundo: elijo creer.

Para aquellas que eligen creer que ese amor es de verdad, seguilo paso a paso en los episodios de Amor a Cualquier Precio que El 9 Televida pone en el aire todas las noches.