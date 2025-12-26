Murió uno de los músicos de la mítica banda “The Cure”

Perry Bamonte, guitarrista y bajista de The Cure, falleció a los 65 años según confirmó la misma agrupación británica a través de su página web.

Murió Perry Bamonte, histórico guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años. El músico falleció en Navidad tras una breve enfermedad. Fue una pieza clave del sonido de la banda durante más de tres décadas y acompañó a Robert Smith en algunas de sus etapas más emblemáticas.

El mundo del rock despide a Perry Bamonte, guitarrista, tecladista y multiinstrumentista de The Cure, quien murió el 26 de diciembre a los 65 años. La noticia fue confirmada por la propia banda a través de un comunicado oficial, en el que destacaron su enorme aporte artístico y humano. Su partida deja un vacío profundo en la historia del grupo británico.

La banda expresó su dolor con un mensaje cargado de afecto: “Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero, Perry Bamonte, quien falleció en su casa durante Navidad, después de una breve enfermedad”. En el mismo texto, The Cure lo definió como “tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo”, y envió sus condolencias a la familia del músico.

Nacido en Londres el 3 de septiembre de 1960, Perry Archangelo Bamonte comenzó su vínculo con The Cure en 1984, primero como parte del equipo de gira y luego como técnico de guitarra y asistente personal de Robert Smith. En 1990 dio el salto definitivo al escenario al convertirse en miembro oficial de la banda, tras la salida de Roger O’Donnell.

Desde entonces, Bamonte fue una figura clave en la identidad sonora del grupo. Participó activamente en discos fundamentales como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) y Bloodflowers (2000), además del álbum autotitulado de 2004 y la recopilación Acoustic Hits. Durante esa etapa, realizó más de 400 conciertos, consolidándose como un engranaje esencial en la maquinaria creativa de la banda.

En 2005 dejó The Cure, aunque nunca se desvinculó del todo. Regresó para la inducción del grupo al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2019 y, finalmente, se reincorporó de manera oficial en 2022 para la gira Shows of a Lost World, con la que recorrió el mundo en más de 90 presentaciones.

Si bien no llegó a participar del álbum Songs of a Lost World, Bamonte tenía previsto formar parte de las giras europeas de 2026. Su muerte sorprendió al mundo del rock y deja como legado una carrera marcada por la sensibilidad, la lealtad artística y una huella imborrable en la historia de The Cure.