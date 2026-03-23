Murió Rómulo Berruti: el adiós al histórico guardián del cine y la cultura argentina

El periodismo de espectáculos pierde a uno de sus máximos referentes. Rómulo Berruti, el recordado conductor que junto a Carlos Morelli hizo historia con el ciclo “Función Privada”, falleció a los 88 años.

El periodismo de espectáculos pierde a uno de sus máximos referentes. Rómulo Berruti, el recordado conductor que junto a Carlos Morelli hizo historia con el ciclo “Función Privada”, falleció a los 88 años. La noticia fue confirmada este lunes 23 de marzo por Argentores, generando una profunda tristeza en el ambiente artístico, donde Berruti era respetado por su sabiduría, su ética y su incansable labor de difusión cultural.

Nacido en 1937, Berruti forjó una trayectoria de más de seis décadas que lo posicionó como una figura ineludible. Su paso por los diarios El Mundo, Crítica y sus 26 años en Clarín —donde fue jefe de Espectáculos y creador de la sección “Telones y Pantallas”— sentaron las bases de un estilo periodístico serio y apasionado. Sin embargo, su salto a la inmortalidad popular llegó de la mano de la televisión.

Un hito llamado “Función Privada”

Junto a su eterno compañero Carlos Morelli, Berruti estuvo al frente de Función Privada durante 18 años ininterrumpidos. Aquel programa no solo proyectó películas; educó a generaciones de argentinos, acercando el cine de autor, las producciones nacionales y las joyas internacionales a la mesa de cada hogar. Con su estilo pausado y su análisis agudo, transformó la pantalla chica en una verdadera sala de cine.

Un legado que seguirá vivo

Además de la gráfica y la TV, Berruti brilló en la radio con ciclos como “Detrás del espejo” y “Plumas, bikinis y tangos”, donde homenajeó con maestría la revista porteña y el tango. Su labor le valió el Premio Konex en 1987 y lo convirtió en jurado de honor de los galardones más importantes del país, como el Martín Fierro y el Cóndor de Plata.

Hoy, la Ciudad de Buenos Aires despide a un hombre que entendió el espectáculo como una forma de arte y respeto. Su legado seguirá vivo en cada cinéfilo que, alguna vez, descubrió una película gracias a su recomendación. Rómulo Berruti ya no estará físicamente, pero su voz quedará resonando en la memoria de los argentinos como el sinónimo más puro de la pasión por el cine.