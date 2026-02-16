Murió Robert Duvall, uno de los actores de cine más emblemáticos de Hollywood

El actor falleció en su casa de Virginia, acompañado por su esposa argentina Luciana Pedraza y rodeado de afecto.

El actor ganador del Oscar Robert Duvall, aclamado por sus icónicas actuaciones en las películas de “El Padrino”, “Apocalipsis Now” y “Network”, entre otros títulos en su carrera que abarcó más de seis décadas, murió en su casa de Middleburg, Virginia, Estados Unidos. Tenía 95 años. La encargada de dar la noticia fue su esposa, la cineasta argentina Luciana Pedraza.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su casa, rodeado de amor y consuelo”, escribió la actriz en su cuenta de de redes sociales.

Añadió: “Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una buena comida y la capacidad de mantener la corte.

En cada uno de sus muchos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban”, señaló sobre Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia Tom Hagen en “El Padrino” y se robó el show con su interpretación del teniente coronel Kilgore loco por el surf y “el olor del napalm por la mañana” en “Apocalypse Now”.

En “Network“, fue el despiadado ejecutivo de televisión Frank Hackett, quien autoriza el asesinato de su presentador por el delito de bajos ratings, y en The Great Santini interpretó al autoritario hombre de familia, el teniente coronel “Bull” Meachum.

En televisión, interpretó a Augustus “Gus” McCrae en la miniserie western “Lonesome Dove” y participó en “The Twilight Zone”, “The Outer Limits”, “The Fugitive”, entre otros. Como director, debutó en la aclamada “El Apóstol”.