Murió Manolo Arjona, el cuarto integrante de Locomía, la mítica banda española de los abanicos

El artista catalán falleció repentinamente en su casa de Barcelona. Es el cuarto integrante de la mítica banda de los años 80 y 90 en perder la vida.

El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manuel “Manolo” Arjona, recordado por su carrera de la mano de la agrupación española Locomía. El músico, de 58 años de edad, perdió la vida la madrugada de este miércoles 1 de julio, generando una enorme repercusión y ganando popularidad a nivel mundial.

El deceso de Arjona se produjo de manera repentina en su casa, ubicada en la localidad de Viladecans, Barcelona (España). Aunque las fuentes oficiales y la prensa extranjera confirmaron el fallecimiento, no se ha ahondado en la causa exacta de la muerte. Su entorno más íntimo señaló que el artista pasó su último día disfrutando de una de sus grandes pasiones, la pintura, antes de acostarse a descansar: “Estuvo pintando durante el día, luego se acostó y ya no se levantó”, precisaron allegados.

La triste noticia fue dada a conocer inicialmente mediante una historia en Instagram por Luis Font, hermano de Xavier Font, uno de los creadores de la banda: “Hoy tu luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive en nosotros”, expresó.

El emotivo último adiós de sus compañeros

A través de la cuenta oficial de Locomía, los miembros de la banda compartieron un desgarrador mensaje para despedir al cantante, destacando el rol fundamental que tuvo en la historia del proyecto que marcó un boom en Argentina, México y toda Latinoamérica:

“Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eternamente hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia”.

Por su parte, el productor José Luis Gil también dedicó unas palabras para definir la verdadera esencia del artista que dedicó 35 años de su vida a la marca y que en su juventud debió dejar su pueblo natal y una familia de 10 hermanos para poder vivir su identidad sexual en libertad:

“Manuel Arjona era un gran ser humano, el espíritu elevado de Locomía, la elegancia bailando y la timidez dulce y bondadosa como persona. Todos le recordarán por ello”.

La dolorosa lista: cuatro integrantes fallecidos

Locomía surgió en la década de los años 80 en Ibiza, España, donde sus integrantes captaron la atención del público marcando un antes y un después en la música y la estética con sus característicos abanicos XXL y éxitos como “Loco Mía”, “Party Time” y “Noche de embrujo”. Sin embargo, detrás del salto a la fama mundial, la historia del grupo también quedó marcada por los conflictos corporativos entre Gil y Xavier Font debido a contratos que, según Arjona, terminaron por “embaucar” a cuatro jóvenes.

Con la partida de Manolo Arjona, ya son cuatro los integrantes de la agrupación que han perdido la vida de manera temprana: