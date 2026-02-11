Murió James Van Der Beek, actor de ‘Dawson’s Creek’ y ‘Scary Movie’

Falleció este miércoles 11 de febrero a sus 48 años como consecuencia de un cáncer colorrectal fulminante.

El actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek y Scary Movie, murió a los 48 años tras padecer cáncer. La noticia fue confirmada por su familia a través de sus redes sociales, destacando su coraje, fe y gracia a lo largo de su vida.

La noticia fue informada por TMZ, tomando como referencia a fuentes del departamento forense del condado de Travis.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, fue el comunicado que la familia compartió para anunciar el deceso.

Si bien la causa de muerte no se dio a conocer, sí estaba confirmado que padecía cáncer colorrectal desde mediados de 2023, aunque recién en noviembre de 2024 él lo dio a conocer públicamente.

Van Der Beek será recordado como el epicentro del fenómeno Dawson’s Creek y su interpretación de un joven cineasta que analizaba cada emoción con un vocabulario excesivamente maduro. Su salto a la fama fue a través de la serie mundialmente conocida. Allí protagonizó un total de 128 capítulos a lo largo de 6 temporadas, desde 1998 hasta 2003.

En cine participó en distintos géneros, pero su cara alcanzó, nuevamente, el mayor pico de popularidad con Scary Movie en el año 2000.