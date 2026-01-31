Murió Catherine O’Hara, la “mamá” de “Mi pobre angelito”

El mundo del espectáculo se viste de luto tras la partida de Catherine O’Hara a los 71 años. La actriz canadiense, cuya genialidad cómica y dramática definió clásicos como Beetlejuice y Mi pobre angelito, falleció este viernes en Los Ángeles tras atravesar una breve enfermedad.

Recordada por su icónico grito de “¡Kevin!” y su reciente triunfo global en Schitt’s Creek, Catherine O’Hara, la famosa madre de Macaulay Culkin (Kevin en Mi pobre angelito) deja un vacío irreemplazable en Hollywood. Su muerte ha provocado una ola de homenajes, destacando el desgarrador mensaje de Culkin en redes, quien despidió a su “madre de ficción” con palabras que conmovieron a millones.

Una muerte sentida

Hollywood ha perdido a una de sus luces más brillantes. Catherine O’Hara, la actriz que logró la difícil tarea de ser una figura de culto y, al mismo tiempo, una presencia entrañable en los hogares de todo el mundo cada Navidad, falleció el 30 de enero de 2026. La noticia fue confirmada por su representante y medios como TMZ, señalando que la intérprete partió rodeada de afecto en Los Ángeles. Aunque las causas específicas de su deceso no han sido detalladas, se sabe que enfrentó una dolencia de corta duración.

Macaulay Culkin y un adiós que rompe el corazón

De todas las reacciones que inundaron las redes, ninguna fue tan impactante como la de Macaulay Culkin. El actor, que interpretó al inolvidable Kevin McCallister, compartió un tributo cargado de vulnerabilidad. “Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más”, escribió Culkin, de 45 años, acompañando sus palabras con imágenes de su reciente reencuentro en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023.

Aquel evento en diciembre de 2023 se ha convertido ahora en un testamento de su vínculo. En esa ocasión, O’Hara elogió a su “hijo falso” con orgullo maternal, atribuyéndole a él el éxito duradero de Mi pobre angelito. Culkin, visiblemente quebrado, le agradeció por darle un propósito y una familia. Ese abrazo final frente a las cámaras hoy adquiere un significado de despedida definitiva.

Cinco décadas de camaleónica maestría

La carrera de O’Hara fue mucho más que un éxito navideño. Su capacidad para transitar entre el humor negro y la calidez humana la convirtió en una pieza clave de la cinematografía contemporánea:

-Beetlejuice (1988): Como la excéntrica Delia Deetz, creó un personaje icónico del cine de Tim Burton, demostrando un timing cómico inigualable.

-Schitt’s Creek (2015-2020): Su interpretación de Moira Rose le valió un Emmy y un lugar permanente en la cultura de los memes y la moda, gracias a su inconfundible acento y su colección de pelucas.

-El universo de Christopher Guest: En filmes como A Mighty Wind, demostró su talento para la improvisación y la música.

-Proyectos recientes: Antes de su partida, Catherine seguía activa en producciones de alto perfil como la serie The Studio y la esperada segunda temporada de The Last of Us.

El grito que unió a generaciones

Es imposible hablar de O’Hara sin mencionar la escena del aeropuerto en Mi pobre angelito. Su desmayo al gritar el nombre de su hijo “¡Kevin!” se convirtió en un hito de la comedia física. En 2021, la actriz deleitó a sus fans recreando ese momento en video, demostrando que su energía y conexión con el público permanecían intactas a pesar del paso de las décadas.

Un vacío en la comedia y el drama

Catherine O’Hara no solo fue una gran actriz; fue una guionista talentosa y una pionera en el mundo de la improvisación. Su partida deja huérfanos a personajes que ella llenó de vida con una mezcla única de sofisticación y absurdo. Como bien dijo Culkin en su despedida, el mundo “quería más” de ella, pero su obra asegura que nunca será olvidada mientras una familia se reúna frente a una pantalla o un espectador busque una risa inteligente.