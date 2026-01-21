Muertes inesperadas, acusaciones devastadoras y revelaciones que lo cambian todo en La Traición

En los nuevos episodios de La Traición, que se emite a las 14:30 horas por El 9 Televida, los personajes enfrentan pérdidas irreparables, traiciones profundas y decisiones que marcarán su destino.

La historia entra en una etapa crítica cuando la bebé que Selin y Tolga esperaban adoptar fallece de manera repentina. La tragedia deja a la joven pareja completamente devastada, pero el dolor se vuelve aún más cruel cuando, al acercarse a dar el pésame a la familia biológica, Selin es acusada directamente de ser responsable de la muerte. La pesadilla recién comienza para ambos, que quedan atrapados en un torbellino de culpa, sospechas y angustia.

Mientras tanto, Yeşim y el hermano de Güzide son denunciados por la esposa del hombre que murió intoxicado tras consumir el servicio de comida que habían contratado. La justicia actúa rápido y ambos terminan detenidos, generando un nuevo escándalo que sacude a toda la familia.

Por su parte, Mualla, herida por la traición de quien la entregó a la policía, comienza a tramar su venganza. Pero eso no es todo: una revelación sobre su pasado sale a la luz y cambia por completo los planes de los Dicleli, poniendo en jaque alianzas, silencios y lealtades.

En paralelo, continúa la desesperada búsqueda del hijo biológico de Güzide y Tarık, mientras una misteriosa visita le aporta información que podría cambiarle la vida para siempre. Además, Sezai guarda un secreto que amenaza con destruirlo todo cuando finalmente salga a la luz.

En medio de este caos, İpek sigue negándose a aceptar ayuda, aun cuando su padre intenta desesperadamente hacerle entender que necesita apoyo profesional.

Entre despedidas, revelaciones y tragedias, La Traición (Aldatmak) demuestra por qué es el éxito de las siestas en El 9 Televida: cada episodio deja al público sin aliento.