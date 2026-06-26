Mucho más que una actriz: 4 datos que no conocías de Demet Evgar, la protagonista de “Bahar”, el tanque turco de El 9 Televida

Es la estrella de la novela que se adueñó de las noches de Mendoza y hace vibrar a la audiencia. Detrás de su entrañable personaje se esconde una sólida carrera artística, una faceta musical oculta y un fuerte compromiso social.

El fenómeno de las producciones turcas no se detiene en la provincia, y por estos días hay un nombre que se repite en miles de hogares: Bahar. La atrapante historia que se emite en las noches de El 9 Televida se ha consolidado como el gran tanque televisivo que la rompe en Mendoza. En el centro de este rotundo éxito se encuentra la actriz Demet Evgar, quien le da vida a una mujer que decide reconstruir su destino tras una profunda crisis personal, ganándose la admiración del público mendocino gracias a una interpretación repleta de fuerza y sensibilidad.

Sin embargo, en su país natal, Demet Evgar ya era considerada una de las figuras más respetadas y multifacéticas de la industria del entretenimiento mucho antes de este furor internacional. Nacida el 18 de mayo de 1980 en Manisa, se formó en el prestigioso Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul y ha sabido combinar el éxito comercial con el prestigio artístico.

A continuación, te contamos cuatro datos de su vida y carrera que seguro te van a sorprender:

1. Una actriz todoterreno: del drama a la comedia

Si bien en Mendoza nos hace emocionar con los intensos giros dramáticos de su vida ficticia, en Turquía su popularidad explotó gracias al humor. Su salto masivo a la fama se dio con la longeva y aclamada comedia 1 Erkek 1 Kadın. Posteriormente, su estatus de estrella se terminó de sellar con papeles de enorme exigencia actoral en series muy recordadas como Avlu y Alev Alev, demostrando que es una intérprete todoterreno capaz de brillar en cualquier género.

2. Su faceta oculta como cantante

Además de traspasar la pantalla con su mirada y sus gestos, Demet Evgar posee un talento vocal que pocos conocen de este lado del mapa. Fuera de los sets de grabación, la actriz ha desarrollado una interesante faceta musical. Publicó varias canciones en solitario y realizó colaboraciones con reconocidos artistas de su país. Temas como Kadınlar, Adamlar y Nanay —disponibles en plataformas digitales— demuestran su original estilo, donde fusionan sonidos tradicionales de su tierra con influencias pop contemporáneas.

3. Vida personal reservada: casada con un chef y mamá de Mavi

A diferencia de otras celebridades que exponen cada detalle de su cotidianidad, la protagonista del éxito nocturno de la provincia mantiene un perfil sumamente bajo e intenta proteger su intimidad familiar a toda costa. En el año 2022, la actriz contrajo matrimonio con Levent Babatas, un conocido empresario y chef turco. Pocos meses después del casamiento, ambos se convirtieron en padres de una pequeña niña llamada Mavi, quien actualmente tiene tres años y es la luz de sus ojos, apareciendo de forma muy esporádica en las redes de su mamá.

4. Un fuerte compromiso con los derechos de la mujer

Más allá de las luces de los estudios de televisión, Demet Evgar utiliza su enorme llegada al público para generar un impacto positivo en la sociedad. Es una voz sumamente activa en la defensa de los derechos de las mujeres en Turquía y participa con frecuencia en importantes campañas de concientización contra la violencia de género, reflejando en la vida real la misma fortaleza y resiliencia que transmite noche a noche a través de la pantalla.

Con una personalidad magnética y un talento indiscutible, la actriz confirma que el éxito de su historia no es ninguna casualidad. No te pierdas los apasionantes capítulos de Bahar, de lunes a viernes en el horario central de El 9 Televida.