Muchas y trascendentales verdades afloran en el capítulo de este miércoles en La Traición

Güzide descubrirá una nueva traición, esta vez de una de las personas más cercanas y más amada por ella; mientras Yeşim se pondrá en evidencia ante todos, una vez más, pero especialmente frente a Tarık.

El tema central del episodio del miércoles en La Traición se podría decir que es: la verdad. Muchos secretos empiezan a salir a la luz y por ende, más traiciones y deslealtades aparecen expuestas; una de ellas tremendamente sorprendente y dolorosa para Güzide, y la otra un poco más esperable porque el público de El 9 Televida, a esta altura, ya le sacó bien la ficha a Yeşim. Acá te contamos los detalles.

Güzide sospecha algo sobre su hermano, así que decide seguirlo a su trabajo. Sin jamás imaginarse lo que descubriría que sigue trabajando en el laboratorio que se había armado en la que era la ex casa de la abogada y de donde Tarık y Yeşim la echaron.

Otra verdad llega de los labios de Tolga. El joven le confiesa a Güzide que Can está vivo. Ahora que el joven sabe que Oltan estuvo mintiéndole todo este tiempo, implica un gran riesgo para él. Y si bien toda la familia encuentra cierto alivio en la verdad descubierta gracias a Tolga, ahora le esperan tiempos difíciles al joven, pues una vez más se enfrenta a la maldad de Oltan.

Un viento gélido soplará entre Oylum y Güzide. Güzide se alegra tanto por Ozan como se preocupa por Oylum. A pesar de las objeciones de Güzide, Oylum se niega a renunciar a lo que desea. Cada paso que da Behram por su amor sigue afectando a Oylum. Behram hace todo lo posible por permanecer cerca de Oylum y su familia, pero se encuentra con la oposición de Güzide.

Y la cereza del postre llegará para el final del episodio de este miércoles cuando Yeşim, impulsada por su propia ambición, se embarque en un camino peligroso que pondrá en riesgo la vida de Tarık. Para saber más sobre esto y no perderte detalle de todo lo que se viene en Aldatmak, o como la conocemos en El 9 Televida, La Traición, no te pierdas el capítulo del miércoles a las 14:30 horas.