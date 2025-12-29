Momi Giardina rompió un récord en MasterChef Celebrity y estallaron los memes

El desafío de cocinar un plato originario de Nepal salió muy mal para Momi Giardina en MasterChef Celebrity. Las redes se cargaron de memes del icónico momento récord que se vio en El 9 Televida este domingo.

Momi Giardina se destaca en MasterChef Celebrity no solo por su desempeño en la competencia, sino también por el carisma y las historias personales que la convirtieron en una de las participantes más queridas del certamen. En cada gala, logra generar risas y sorpresa entre sus compañeros y el público.

Durante una prueba inspirada en la gastronomía de Nepal, la bailarina volvió a llamar la atención al revelar un dato desconocido de su vida: contó que durante seis años trabajó como boy or girl scout, experiencia que, según ella misma admitió, la mantiene siempre preparada para los desafíos. La confesión provocó bromas entre los participantes, que insinuaron que tenía ventaja en la competencia.

Sin embargo, la cereza del postre llegó cuando la bailarina presentó su plato originario de Nepal, que le valió la entrega inmediata del delantal negro. Estableciendo así un nuevo récord en el reality de cocina de las noches de El 9 Televida. Todo esto dio pie a que los usuarios de X aprovecharan para sacar una vez más a flote los tan queridos memes.

El público se dividió entre los que bancan cada una de sus payasadas y la ubican, junto a Andy Chango, entre los más divertidos de la competencia y los que la critican por tomarse todo en broma.

Acá rescatamos los memes más llamativos de la noche.

Este lunes se viene una nueva gala de eliminación en El 9 Televida, ¿te la vas a perder?