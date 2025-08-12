Momentos determinantes: Dos intentos de asesinato y una muerte sacudirán Pasión Prohibida

Se vienen momentos determinantes en Pasión Prohibida. Acá te anticipamos todo.

El drama parece haberse apoderado de Pasión Prohibida, la novela de las siestas de El 9 Televida. Se avecinan momentos claves que tuercen la trama central de la historia. Ömer busca venganza y otros personajes planean asesinar a alguien. Sin más preámbulos acá te contamos lo que se viene.

La situación va a estallar en la nueva casade Çağatay y Kumru cuando Ömer llegue colmado de ira y exigiendo explicaciones por el daño que le han causado sin merecerlo. Çağatay, al ver a su amigo sacado intenta calmarlo. busca por todos los medios polítcamente correctos halbar con él para bajar el tono. Sin embargo, la furia de Ömer se vuelve incontenible.

Mientras tanto, en la casa de Ender, una discusión acalorada entre ella y Feyza se interrumple por que Arzu llega con un empleadode Sami Önder. La tensión escala a tal punto que el empleado saca una arma de fuego y apunta a las dos mujeres.

En cuestión de minutos, la vida de todos pende de un hilo. Ömer, que busca vengarse, saca un revólver y le apunta a Çağatay y Kumru, decidido a hacerles pagar por la traición. Por otro lado, en un giro inesperado en la casa de Ender, el empleado de Sami Önder ha disparado a Arzu, cumpliendo órdenes.

Por suerte, Ender y Feyza reaccionan con rapidez. Juntas le hacen frente al hombre armado y se salvan de milagro. ¿Qué pasará con Çağatay ? ¿Y Arzu, sobrevive? Para saberlo no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en la pantalla de El 9 Televida.