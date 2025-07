Momento incómodo en La Voz Argentina: Luck Ra salió con los tapones de punta, quedó mal parado y después la tuvo que arreglar

La inexperiencia del cordobés quedó en evidencia en una de las audiciones a ciegas de este martes que se vio en El 9 Televida. Se cruzó con Miranda! y luego tuvo que salir a pedir disculpas.

El jurado de La Voz Argentina siempre sorprende con sus acotaciones e intervenciones en el talent show de El 9 Televida, pero lo que pasó con Luck Ra y Miranda! en una de las audiciones de este martes provocó incomodidad. Es que la impulsividad y al inexperiencia del cordobés lo dejó muy mal parado, a tal punto que terminó pidiendo disculpas. Mirá lo que pasó.

Todo se desencadenó luego de que Juliana Annechini cantara Let it be y las sillas de Luck Ra y Miranda pugnaran por quedarse con la tandilense en sus equipos.

En un momento, los Miranda! comentaron que podrían trabajar algunas cosas juntos, si eligiera su team, pero Luck Ra sentenció: “Podés hacer exactamente lo mismo que con ellos, conmigo. Y ellos son dos que te van a estar puteando”. Rápidamente sus compañeros lo interrumpieron para sentenciar: “¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué lo vamos a putear?”.

Entonces, el cordobés explicó que decía que él tiene el conocimiento que tienen el duo de Ale y Juliana juntos. “No, tiene muchas cosas buenas, pero eso no… la sabiduría de dos personas, con la trayectoria que tenemos nosotros”, aclaró la voz femenina de Miranda!

“Bueno, pero también hay que hacer. O sea, ustedes son gente muy talentosa, en mi caso hay que hacer poco con poco hermano eh”, expresó Luck Ra, pero Ale Sergi sentenció: “No te hagas el humilde que vos tenés lo tuyo”.

Finalmente, llegó el momento en que la participante debió elegir a qué equipo se sumaría, y cuando reveló que iría con Luck Ra, el artista fue a festejarle en la cara a Miranda.

“Cuando se dio vuelta lo sentí… Igual ahora me quedé mal, mejor los elijo a ellos”, bromeó la participante y Luck Ra se asustó. Entonces, la joven salió del escenario y fue a reencontrarse con su familia, el cordobés confesó: “Te tengo que contar algo, me pone muy mal pelearme, perdón por las cosas terribles que les dije”.

“Pará, no nos vas a hacer llorar”, expresó Sergi sin poder creer lo que estaba diciendo su compañero. Rápidamente, Lali bromeó: “Somos dos mujeres del espectáculo no nos vamos a pelear… Es porque es nuevo y se pone mal”. En ese momento, todos se acercaron a abrazarse, pero Soledad afirmó: “No le creo demasiado”.

Seguí descubriendo momentos únicos en La Voz Argentina, todas las noches, al término de Yali Çapkini en El 9 Televida.