Momento “iconic”: Mirá la insólita coincidencia que se dio en La Voz Argentina entre en participante y un jurado

Una insólita coincidencia tuvo lugar en el talent show de las noches de El 9 Televida. Mirá lo que pasó en entre Thomas Guzman y La Joaqui.

A la sorpresa de la llegada de Nicki Nicole como reemplazo de Lali, La Voz Argentina vivió uno de los momentos más “iconic” cuando un participante y una de las co-coaches contaron que se habían conocido hacía muchos años “en una escalera”, dando lugar a toda clase de suspicacias. Mirá cómo se vivió este divertido momento en la pantalla de El 9 Televida este lunes.

Cuando Thomas Guzmán terminó de interpretar Yo soy aquel, de Raphael, en el escenario de La Voz Argentina, La Joaqui le preguntó al participante si se conocen de antes y se sorprendió con la respuesta. “Puede ser de cuando vivías en San Justo, hace muchos años, quizás nos cruzamos en la escalerita”, comentó el artista y la coach se acordó, reafirmando la declaración.

Rápidamente, Nico Occhiato preguntó qué era “la escalerita”, y ambos afirmaron que era una larga historia, entonces todos expresaron su deseo de que cuenten de qué se trata.

“No era mi mejor momento, San Justo”, confesó la Joaqui y Thomas largó: “El mío tampoco, no te preocupes”. En ese momento, la coach se acercó al escenario, expresando: “No lo puedo creer lo que me estás contando. Es una historia… la voy a resumir, me cuesta…”.

La novia de Luck Ra compartió más detalles: “¿Viste la primer canción que hicimos juntas con Cazzu? Se llama ‘El papi’, que es en una casa en San Justo, que es la famosa casa a la que Cazzu me llevó a vivir cuando me fui con mis bebés y toda esa historia. Bueno, esa era la casa donde filmamos nuestro primer videoclip”.

Rápidamente, Nicki Nicole contó que por ese tema ella conoció a La Joaqui y Cazzu. Mientras, Thomas le contó a la artista que su mejor amiga, Honey, vivía en el departamento de al lado y descubrieron que La Joaqui la conocía, entonces se abrazaron muy emocionados por la coincidencia.

Ante la constante pregunta de Occhiato sobre el significado de ‘la escalerita’, Guzmán explicó: “Cuando entrabas a los departamentos, era una puerta y una escalera empinada… Esa escalerita vio nacer a dos artistas increíbles de este país, Cazzu y la gran La Joaqui“. A lo que los coaches afirmaron: “Tres con vos, Thomas”.

Entonces, La Joaqui comentó que sabía que lo conocía de algún lado, pero que tenía miedo de preguntar y que él contara que había pasado algo malo con ella. “Cabe destacar que era un momento muy humilde de nuestras vidas y mirá dónde nos volvemos a encontrar, ¿será una señal? Después de esa casa me fue muy bien”, comentó la artista.

“Decí que soy una chica ruda, porque sino me emocionaría. No puedo, tengo un perfil que sostener”, expresó entre risas la Joaqui. Para cerrar, Nico comentó: “Quedó clarísimo el tema de la escalerita. Por suerte se aclaró ‘la escalerita gate'”.