Momento emotivo en Gran Hermano: las lágrimas de Yanina Zilli tras el tierno reingreso de su hijo Santino en el “Congelados”

La exvedette protagonizó uno de los encuentros más movilizantes de la temporada cuando su hijo mayor entró a la casa por la puerta giratoria. Entre besos, consejos estratégicos y un divertido pase de facturas, la participante logró mantener la inmovilidad absoluta antes de estallar en un grito de desahogo.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó una nueva noche de emociones extremas gracias al ya clásico y temido desafío de los “Congelados”. El exitoso formato de convivencia, que en la provincia de Mendoza mantiene en vilo a la audiencia en vivo a través de la señal de El 9 Televida, regaló uno de los momentos más bellos y humanos de lo que va del certamen. En esta oportunidad, la gran protagonista fue la actriz y exvedette Yanina Zilli, quien recibió la sorpresiva e impactante visita de su hijo, Santino, en un encuentro que combinó el amor familiar con divertidos guiños sobre el juego.

Sentada e inmóvil en uno de los sillones del living, la participante debió contener la respiración y las lágrimas cuando la silueta del joven cruzó la pasarela. Apenas llegó a su lado, Santino la llenó de besos y caricias en el rostro, recordándole la inmensa fortaleza que demuestra día a día en el encierro: “Estamos orgullosos de vos y felices de lo que estás haciendo. Largá todo lo que tengas que largar y no digas nada. Esto pasa como para todos, son momentos así que hacé lo que sientas y disfrutá de esto que es una etapa”

Consejos para la convivencia y un divertido “pase de facturas”

En medio de su recorrida por el living, el joven aprovechó para llevarle absoluta tranquilidad del exterior a su madre, asegurándole que toda la familia se encuentra en perfectas condiciones y siguiendo el minuto a minuto del programa. Además, Santino tuvo el enorme gesto de dirigirse al resto de los participantes aislados, saludando con especial afecto a los más cercanos a la exvedette para agradecerles por cuidarla en el día a día.

No obstante, el momento más descontracturado de la noche llegó cuando el hijo de Yanina Zilli lanzó un divertido reproche doméstico en alusión a las alianzas de la casa: entre risas, le marcó que “después de separarse unos meses, terminó adoptando a otro hijo” en el encierro, refiriéndose con mucha picardía al estrecho vínculo que su madre construyó con el joven participante Franco Zunino. Antes de despedirse y enfilar hacia la puerta giratoria, el invitado miró a los compañeros de su mamá y les pidió: “Díganle a mi mamá que está linda. Mucha fuerza para todos, más para vos, ma, te amo con mi vida y seguí jugando, sos la mejor mujer del mundo”.

Euforia y gritos: el desahogo de Yanina al completarse el desafío

La prueba del “Congelados” exige una enorme templanza, ya que cualquier movimiento, palabra o reacción puede costar la nominación directa o la expulsión. Una vez que la voz del “Supremo” dio la orden de descompresión y anunció el fin de la inmovilidad, Yanina Zilli se quebró por completo y estalló en un grito de desahogo, saltando y corriendo por los pasillos de la casa.

La actriz no paró de llorar de alegría y agradecer a los gritos a la producción del reality, a sus compañeros y a Dios por haberle concedido el ansiado reencuentro. “¡Estoy feliz, estoy feliz!”, exclamó una y otra vez mientras era abrazada por todo el grupo. Cabe destacar que esta emotiva visita se suma a la lista de seres queridos que ya pasaron por esta exigente instancia en la presente edición de Gran Hermano 2026, entre quienes se destacan Anna Chiara del Boca (hija de Andrea del Boca), el exfutbolista Claudio “Turco” García (esposo de Mariela Prieto) y Roxana (madre del actor Juan “Juanicar” Caruso). Para revivir este tierno fragmento y seguir de cerca las repercusiones en el debate, la gala puede seguirse en la provincia de Mendoza de manera exclusiva por la pantalla de El 9 Televida.