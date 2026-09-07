Momento decisivo en Bahar: Harun se quiebra ante la protagonista y revela la tragedia que marcó su vida

En el capítulo de este lunes a la noche por la pantalla de El 9 Televida, el estricto jefe médico dejará caer su coraza tras una compleja guardia en el hospital. Agobiado por los recuerdos del pasado, se sincerará con Bahar y le confesará la trágica pérdida de su hermana pequeña, la culpa que arrastra desde sus años de estudiante y el verdadero motivo de su frialdad.

La trama de Bahar sumará este lunes a la noche un episodio clave en el desarrollo de sus personajes principales. Tras la llegada de Harun al hospital y el impacto de su personalidad implacable como nuevo jefe médico, la novela turca de El 9 Televida mostrará la faceta más vulnerable del doctor en una escena íntima que cambiará su vínculo con la protagonista.

Todo se desencadenará durante una intensa guardia en el sector de urgencias. Un caso de gravedad conmocionará al médico y lo trasladará de inmediato a la tragedia personal que lo persigue desde su juventud: la enfermedad y posterior fallecimiento de su hermana menor, Yasemin.

El doloroso secreto que persigue al doctor Harun

Buscando aire fresco y contención tras la tensión vivida en el quirófano, Bahar se dirigirá a la azotea del establecimiento para desahogarse. Sorpresivamente, hasta allí llegará Harun, completamente quebrado y sin poder contener el llanto. Aunque en un primer momento la protagonista temerá lo peor sobre el estado de la paciente atendida, el médico le confirmará que lograron salvarle la vida. Sin embargo, pronunciará la frase que dará inicio a su desgarradora confesión: “A ella sí la salvé… pero a mi hermana no pude”.

El médico le revelará a Bahar que, cuando cursaba la carrera de medicina, le prometió a Yasemin que se convertiría en un profesional brillante para curar su enfermedad. Convencido de que podría intervenirla él mismo, no logró llegar a tiempo para evitar el fatal desenlace, quedando marcado para siempre al ver cómo se la llevaban sin vida de la habitación.

Una revelación que cambiará el vínculo con Bahar

Ese evento trágico explicará el origen de la severidad, las exigencias y el distanciamiento emocional que caracterizan a Harun dentro del centro de salud. A partir de esta confesión, Bahar comprenderá que detrás del profesional rígido e inaccesible se esconde un hermano atormentado por la culpa y por una promesa no cumplida.

La conmovedora escena y sus consecuencias en la dinámica del hospital se podrán ver este lunes en la emisión nocturna de El 9 Televida.