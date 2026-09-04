Momento de tensión en Popstars: la firme devolución de Ángela Torres que expuso a una participante en el Auditorio

Durante la apertura de los talleres intensivos en el Auditorio de Popstars, el trío integrado por Lourdes Pereyra, Agustina Fernández y Melina González interpretó el clásico “Dancing Queen”. Sin embargo, una dura observación técnica de Ángela Torres sacó a la luz la gran falencia vocal de Melina, quien reconoció con humildad la falla que la dejó en una posición incómoda.

La etapa de talleres intensivos de Popstars comenzó con altísimos niveles de exigencia para las candidatas. En el debut del Auditorio, las participantes Lourdes Pereyra, Agustina Fernández y Melina González se presentaron ante el jurado con una versión del clásico de ABBA, “Dancing Queen”, pero la devolución de Ángela Torres no tardó en marcar los contrapuntos del número.

Sin rodeos, la jurado cuestionó el arreglo vocal del grupo e identificó una falla estructural que condicionó el luctuoso desempeño de una de las integrantes: “Estoy que me salgo de mis cabales por hablar: siento que la distribución de las armonías estuvo poco equitativa. Fue difícil que vos, Meli, te pudieras lucir con ese tono grave. Sé que tenés una voz más preciosa de lo que pudimos escuchar recién, aunque entiendo que no fue un tema de egoísmo, sino que tuvieron que hacerlo rápido”, sentenció Torres.

La confesión de Melina y el respaldo del estudio

Aceptando de inmediato el diagnóstico técnico, Melina tomó el micrófono para argumentar la causa de la falla y dejó en evidencia su falta de formación previa en la materia: “Es la primera vez que armonizo en mi vida. Yo no sé hacer eso y sé que, con estudio, lo voy a aprender”, confesó.

Ante la incomodidad de la joven, el conductor Nico Vázquez intervino para llevarle tranquilidad, destacando su predisposición y humildad para reconocer los aspectos a mejorar dentro del certamen de formación.

“El único error fui yo”

Pese a las palabras de apoyo del piso, la joven no ocultó su angustia tras retirarse del escenario. Durante la entrevista posterior, reafirmó su compromiso con la carrera musical, pero no ocultó el malestar por lo sucedido: “Es algo en lo que tengo que trabajar. Si una quiere ser cantante, tiene que aprender a escucharse. El jurado tuvo razón en todo, pero me sentí mal porque el único error fui yo”, concluyó.

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