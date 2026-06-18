Momento clave en “Bahar”: Evren sorprenderá a la doctora con una romántica propuesta de matrimonio de película

En la azotea del hospital y rodeados de sus seres queridos, los protagonistas de la exitosa novela de El 9 Televida sellarán su amor con un emotivo “sí, quiero”. El desesperado plan para que Timur presencie la derrota de su vida. Lo que se viene en Bahar.

Los fanáticos de “Bahar”, la ficción turca que lidera el rating de las noches de El 9 Televida, vivirán uno de los capítulos más esperados, emotivos y determinantes de toda la historia. Tras haber rozado la muerte en el trágico accidente que marcó un antes y un después en su vida, la querida doctora decidirá dejar de sacrificarse por el resto, empezará a valorarse y le dará una nueva oportunidad al amor verdadero.

Al darse cuenta de que la vida puede cambiar en un segundo y que ya no habrá espacio para perder el tiempo, Evren preparará una espectacular pedida de mano sorpresa que dejará a todos los espectadores con el corazón en la boca. Este jueves a la noche, la pantalla de El 9 Televida se llenará de romance y el minuto a minuto de este fenómeno lo vas a poder seguir en elnueve.com.

Una sorpresa inolvidable en la azotea del hospital

Con la complicidad absoluta de Çağla, Evren armará el escenario perfecto en la azotea del centro médico donde trabajan. Al llegar al lugar, Bahar se verá sorprendida por la presencia de sus compañeros más cercanos y las personas que más la contuvieron durante su recuperación. En una ronda colmada de lágrimas, cada uno de ellos le dedicará palabras de profundo agradecimiento por su entrega, su calidez como profesional y su enorme bondad humana.

En medio de ese clima de profunda emoción, Evren tomará la palabra, dará un paso al frente y dejará las vueltas de lado. El médico se arrodillará ante ella, le confesará que el universo estaba esperando su gran decisión y le pedirá formalmente matrimonio. Conmovida hasta las lágrimas y fiel a su promesa de empezar a vivir para sí misma, Bahar no dudará y aceptará de inmediato la propuesta. ¡Habrá boda oficial en puerta!

La peor pesadilla de Timur

Como no puede ser de otra manera en los grandes dramas turcos, la felicidad de la pareja tendrá su contraparte de máxima tensión. Mientras se desarrolle la romántica escena en la azotea, Çagla iniciará una videollamada oculta para que Timur vea todo en tiempo real.

El exmarido de Bahar, que todavía guardará la obsesión y la firme ilusión de poder recuperarla y reconstruir su viejo matrimonio, tendrá que presenciar desde la pantalla de su celular la peor de sus derrotas: ver al amor de su vida entregándose por completo a los brazos de su archirrival médico.

¿Logrará Timur asimilar el golpe o intentará boicotear el casamiento del año? No te pierdas este decisivo capítulo de “Bahar”, este jueves por la noche en la pantalla de El 9 Televida