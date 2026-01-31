Moda y renacimiento gótico, influencia de “Cumbres Borrascosas”

Más que una simple tendencia pasajera, el nuevo renacimiento gótico inspirado en los páramos ingleses y el romance trágico se impone como la declaración de estilo definitiva de la temporada.

Impulsado por la nueva adaptación de la obra de Emily Brontë, el renacimiento del estilo gótico en la moda, deja de lado los clichés para centrarse en una sofisticación cargada de misterio. Terciopelo, corsetería estructural y contrastes cromáticos entre el negro y el rojo sangre son los pilares de una estética que invita a jugar con el dramatismo y la personalidad, demostrando que la oscuridad también puede ser sumamente refinada.

Cumbres “inspiradoras”

El cine siempre ha sido el gran motor de las tendencias de calle, y este 2026 el impacto visual de Cumbres Borrascosas ha desatado una fiebre por el estilo gótico que no veíamos en décadas. Sin embargo, el “gótico actual” se aleja de las versiones más radicales del pasado para abrazar un romanticismo sombrío que combina perfectamente con el guardarropa contemporáneo. No se trata solo de vestirse de negro; se trata de una narrativa visual que prioriza la textura, la capa y, sobre todo, la actitud.

El corset: la pieza angular del nuevo estilo

Si hay un elemento que define esta ola de moda inspirada en Catherine Earnshaw y Heathcliff, es el corset. Esta prenda ha dejado de ser una pieza de lencería oculta para convertirse en el protagonista absoluto de los conjuntos de día y noche.

La clave actual es la superposición. Un corset ajustado sobre una camisa blanca de popelín o una blusa negra con transparencias crea un contraste de texturas inmediato. Versatilidad: Se puede lucir tanto con faldas midi de encaje para un aire victoriano, como con pantalones de cuero para una versión más urbana y rebelde. Lo importante es que la estructura del corset dicte la elegancia del look.

Texturas y capas: La alquimia de la oscuridad

El secreto para que el estilo gótico no se vea plano reside en la mezcla de materiales. El terciopelo aporta una profundidad que el algodón no posee, mientras que el cuero añade un toque de modernidad y resistencia.

El negro sigue siendo el soberano absoluto, pero la tendencia 2026 propone romper la monocromía con acentos en blanco puro (para ese aire de “fantasma romántico”) o rojo profundo, que suma un dramatismo teatral indispensable. Jugar con las capas —un blazer estructurado sobre una falda de tul, o un saco largo con botas pesadas— permite que el look se sienta sofisticado y apto para el uso diario sin perder su esencia misteriosa.

El rostro del misterio: belleza y actitud

Un look gótico está incompleto sin una propuesta de belleza que lo respalde. El maquillaje de esta temporada busca enfatizar la mirada y los labios con una precisión artística:

Ojos: Marcados con sombras ahumadas en tonos carbón o borgoña.

Marcados con sombras ahumadas en tonos carbón o borgoña. Labios: Colores oscuros, desde el ciruela hasta el negro mate, que transmiten una personalidad fuerte.

Colores oscuros, desde el ciruela hasta el negro mate, que transmiten una personalidad fuerte. Manicura: Las uñas negras, preferentemente en forma cuadrada o stiletto, son el detalle final de limpieza y estilo.

Cómo armar tu look con lo que ya tenés

No es necesario renovar todo el armario para sumarse a la tendencia “Cumbres Borrascosas”. Podés construir un conjunto impactante utilizando piezas básicas que ya poseas:

El blazer: Combinado con un accesorio de terciopelo o un lazo al cuello.

-La falda midi: Sumale botas de caña alta y una blusa cerrada para un aire recatado pero oscuro.

-El detalle: Un choker de encaje o joyería de plata antigua puede transformar una camisa simple en una declaración gótica.

En definitiva, la moda gótica actual es una invitación a la expresión personal. A través del misterio y el romanticismo, nos permite mostrar una faceta más intensa y artística de nuestra identidad. Al igual que la historia que la inspira, esta estética es eterna, dramática y profundamente conmovedora.