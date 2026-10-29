Mitos y realidades sobre celiaquía y ataque de hígado

¿Qué hay detrás de las molestias estomacales más comunes? ¿Cómo diferenciar un trastorno digestivo cotidiano de una condición autoinmune, y qué pautas de estilo de vida adoptadas por los especialistas marcan la diferencia? Lo que tenés que saber en esta nota.

El universo de las molestias digestivas está poblado de diagnósticos caseros, frases hechas y conceptos arraigados que resisten el paso de los años. ¿Quién no ha escuchado alguna vez la clásica advertencia sobre un inoportuno “ataque de hígado” tras una comida pesada? Sin embargo, la gastroenterología moderna insiste en desterrar estos mitos populares para poner el foco en patologías reales que a menudo se camuflan detrás de una simple distensión abdominal, siendo la celiaquía una de las protagonistas más frecuentes y desatendidas.

Comprender qué le ocurre verdaderamente a nuestro tubo digestivo es el primer paso indispensable para transitar una vida con salud, energía y sin malestares crónicos.

Mitos y verdades: ¿qué es el famoso “ataque de hígado”?

Desde el punto de vista médico y clínico, el “ataque de hígado” no existe. Según precisó el médico gastroenterólogo Guillermo Camus, “la medicina oficial no reconoce esta denominación como una patología válida. Lo que popularmente se define de esa manera —una sumatoria de náuseas, pesadez postprandial, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, cefalea y amargor en la boca— suele ser, en realidad, la manifestación de una digestión sumamente lenta, un episodio de dispepsia funcional, un cólico biliar leve o los estragos de haber consumido alimentos ultraprocesados con exceso de grasas”.

El hígado es un órgano noble y resistente; “por ello cuando sufre afecciones reales (como hepatitis o hígado graso), los síntomas y los marcadores clínicos de laboratorio difieren por completo de la clásica molestia tras un exceso alimentario”, apuntó Camus.

Distensión abdominal: la señal de alerta del intestino

Por otro lado, la distensión abdominal (esa molesta sensación de abdomen inflado, tenso y lleno de gas hacia el final del día) es un síntoma transversal. Puede obedecer a múltiples causas: desde el estrés y la alteración de la microbiota intestinal (disbiosis) hasta intolerancias alimentarias o patologías crónicas de base. Cuando la inflamación se vuelve recurrente, dejar de naturalizarla y consultar a un especialista resulta imperativo”, aconsejó Camus.

Celiaquía: ¿qué es y qué síntomas presenta?

A diferencia de un malestar hepático pasajero, la celiaquía es una enfermedad sistémica de carácter autoinmune provocada por la ingesta de gluten —una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC)— en personas genéticamente predisponentes.

Según el especialista “cuando una persona celíaca consume gluten, su propio sistema inmunológico reacciona dañando la mucosa del intestino delgado, lo que destruye las vellosidades intestinales encargadas de absorber los nutrientes esenciales.

Los síntomas son tan variados que pueden desconcertar al propio cuerpo médico:

Digestivos: Distensión abdominal persistente, diarrea crónica o estreñimiento, gases recurrentes, dolor abdominal y náuseas.

Extradigestivos: Anemia ferropénica (por mala absorción de hierro), fatiga crónica, caída de cabello, fragilidad en las uñas, dolores articulares, aftas bucales recurrentes y alteraciones en el esmalte dental. En muchos casos, la celiaquía se presenta de forma silente o con síntomas muy leves, lo que retrasa considerablemente el diagnóstico”.

Consejos médicos: consumo seguro y hábitos de vida

Frente a la sospecha de celiaquía o trastornos digestivos crónicos, la recomendación médica es categórica: nunca se debe iniciar una dieta libre de gluten por cuenta propia sin antes realizar los estudios de diagnóstico específicos (análisis de anticuerpos en sangre y endoscopia con biopsia intestinal). Retirar el gluten de forma anticipada puede alterar los resultados y enmascarar la enfermedad.

Una vez confirmado el diagnóstico, el único tratamiento eficaz es una dieta estricta y de por vida sin TACC, evitando no solo los alimentos evidentes, sino también la contaminación cruzada en el hogar y en restaurantes.

Para cuidar la salud digestiva general en el día a día, los especialistas aconsejan:

-Priorizar alimentos reales y frescos: Frutas, verduras, carnes magras, huevos y pseudocereales libres de gluten como la quinoa o el sarraceno.

-Masticar con conciencia y calma: Comer demasiado rápido introduce aire al organismo, potenciando la distensión abdominal.

-Mover el cuerpo: El ejercicio físico regular estimula la motilidad intestinal y ayuda a reducir el estrés, un factor directo que impacta en la salud del eje intestino-cerebro.

“Escuchar las señales que emite nuestro abdomen y abandonar los mitos populares permite transitar hacia un bienestar real, donde la nutrición se convierte en nuestra mejor medicina preventiva”, aconsejó el médico.

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