Mística en las nubes: Ciro Martínez tocó el Himno con su armónica en un avión varado y Pampita lo grabó todo

Un vuelo con destino a Nueva York debió desviarse por una fuerte tormenta. Para combatir la tensa espera, el ex Los Piojos improvisó un emotivo momento que erizó la piel de los pasajeros en la previa de la final.

En el día en que la Selección Argentina busca la gloria eterna en la final del Mundial, la mística albiceleste parece haberse trasladado a los lugares más insólitos del planeta. Lo que prometía ser un viaje tenso, accidentado y repleto de quejas por las inclemencias del tiempo, se transformó en un momento inolvidable gracias al talento de uno de los máximos referentes del rock nacional y a la complicidad de una de las mujeres más queridas del país.

Un avión que transportaba a decenas de hinchas argentinos rumbo a Nueva York para presenciar el partido ante España debió desviar su ruta de emergencia y aterrizar en Washington debido a un severo frente de tormenta. El avión permaneció varado en la pista durante varias horas para reabastecerse de combustible, generando incertidumbre y malestar entre los pasajeros. Sin embargo, la tripulación no se percató de que a bordo viajaban dos pasajeros muy especiales: Andrés Ciro Martínez y Carolina “Pampita” Ardohain.

Una armónica contra la tormenta

En medio del tedio y la preocupación por no llegar a tiempo a la gran cita futbolística, el líder de Ciro y los Persas decidió ponerse la cinta de capitán del avión. Sin dudarlo, el músico sacó su icónica armónica del bolsillo, se paró en el pasillo de la aeronave y comenzó a interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

El sonido de la armónica rompió instantáneamente el silencio del habitáculo. Los pasajeros, que pasaron del fastidio a la sorpresa absoluta en segundos, comenzaron a cantar a viva voz, transformando la cabina en una auténtica tribuna popular a miles de kilómetros de casa.

La reacción de Pampita y el video viral

A pocos asientos de distancia, Pampita no quiso perderse el histórico momento y sacó su teléfono celular para documentar la escena. La modelo captó la emoción de la gente, las sonrisas de los comisarios de a bordo y la potencia de Ciro, quien sopló con el alma como si estuviera arriba del escenario de un estadio.

“Un vuelo demorado, una tormenta y un momento bien argentino”, fue el sentimiento unánime que compartieron los presentes en las redes sociales, donde el video se esparció como reguero de pólvora y se convirtió en la postal más comentada del domingo.

Gracias al gesto del ex de Los Piojos, la angustia por el retraso meteorológico se disipó por completo, dando paso a un instante de profunda camaradería y unión que alimenta, aún más, las ganas de que empiece a rodar la pelota. Tras la recarga de combustible y la mejora del clima, el avión finalmente pudo despegar hacia la Gran Manzana con el corazón lleno de música.

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