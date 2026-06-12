Misterio revelado en Gran Hermano: quién era el “intruso” con chaleco que obligó a cortar la transmisión en vivo

Cinzia y Sol Abraham desataron la alarma al divisar a un hombre caminando por los techos y asegurar que era un policía. La producción interrumpió la señal de urgencia y estallaron las teorías en las redes. Toda la verdad del escándalo y el recuerdo del día que la Federal notificó a una participante del reality.

Una tarde de absoluta incertidumbre, teorías conspirativas y censura en vivo sacudió los cimientos de Gran Hermano: Generación Dorada. Los seguidores del reality a través del streaming oficial quedaron helados cuando la transmisión se cortó de forma abrupta tras un alarmante descubrimiento. Dos participantes divisaron a una persona caminando por los techos del predio y aseguraron que se trataba de un oficial de seguridad.

El revuelo comenzó alrededor de las 15 horas de este jueves. Las participantes Solange Abraham y Cinzia Francischiello se encontraban en la cabina de streaming, observando las cámaras de la casa, cuando un extraño movimiento en las alturas las descolocó por completo.

“¡Mirá, hay una persona ahí arriba!”, exclamó Sol, completamente sorprendida, apuntando a la zona externa. Sin dudarlo, su compañera venezolana miró fijamente y añadió más misterio: “¡Un policía! Tiene como un chaleco”. Apenas terminó la frase, la producción de Telefe levantó la señal de inmediato.

La verdad detrás del “falso policía” en el techo

El fragmento del video se viralizó en cuestión de minutos en la red social X (antes Twitter), donde los fanáticos comenzaron a especular con un posible allanamiento o un operativo policial secreto. Tras varios minutos de pantalla congelada, la transmisión regresó a la normalidad, pero el dueño de la casa mantuvo un estricto silencio que alimentó el misterio.

Sin embargo, la verdad salió a la luz. Según se pudo confirmar en las últimas horas, el misterioso “intruso” no era ningún efectivo de las fuerzas de seguridad. Se trataba de un electricista que realizaba tareas urgentes de mantenimiento en el exterior del predio.

Para llevar a cabo el gran despliegue técnico sin romper el aislamiento, la producción aprovechó que todos los participantes se encontraban encerrados realizando una prueba en el SUM. No obstante, el llamativo chaleco reflectante que utilizaba el trabajador por cuestiones de seguridad laboral terminó confundiendo a las jugadoras y desatando el caos.

El antecedente real: cuando la Policía Federal entró al confesionario

El temor de los seguidores a un verdadero operativo policial no fue casualidad. La audiencia recordó de inmediato el impactante hito que se vivió en abril de este año, cuando la Policía Federal Argentina ingresó sorpresivamente a los estudios de Telefe para cumplir con una notificación judicial formal.

En aquella oportunidad, las autoridades irrumpieron sin previo aviso para el resto de los convivientes para notificar a la influencer Jessica Maciel una grave denuncia penal en su contra por presunta trata de personas y explotación sexual. El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de privacidad dentro del propio confesionario. Tras recibir el acta y sufrir un severo ataque de pánico debido a la delicada situación judicial, “La Maciel” debió ser asistida por médicos y abandonó el juego de forma definitiva días después.

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