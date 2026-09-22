Mirtha Legrand: revelaron que tiene una neumonía bacteriana y estuvo en terapia intensiva

La diva de 99 años se encuentra internada desde el pasado viernes en el Sanatorio Mater Dei y, si bien la institución emitió un parte que transmite tranquilidad, periodistas de la farándula brindaron detalles dramáticos sobre lo vivido durante las últimas horas.

Crece la inquietud en el ambiente artístico tras conocerse los detalles reales de la salud de Mirtha Legrand. Aunque el Sanatorio Mater Dei emitió un comunicado oficial indicando que la diva de 99 años “evoluciona favorablemente”, periodistas del espectáculo revelaron que atraviesa una neumonía bacteriana por la cual debió permanecer en terapia intensiva. Tras lograr identificar la bacteria y aplicarle una intensiva batería de antibióticos, la conductora logró pasar a una habitación común, aunque su entorno pide absoluta prudencia debido a su avanzada edad.

Cuando se especulaba con un alta médica inminente tras superar un cuadro bronquial previo, la salud de Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en el espectáculo argentino. La diva de 99 años se encuentra internada desde el pasado viernes en el Sanatorio Mater Dei y, si bien la institución emitió un parte que transmite tranquilidad, periodistas de la farándula brindaron detalles dramáticos sobre lo vivido durante las últimas horas.

En el comunicado difundido este lunes por el sanatorio, se precisó: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo con lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios. De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte”.

De la terapia intensiva a la detección de la bacteria

A pesar de la sobriedad del informe médico, en programas de espectáculos como DDM y LAM se expusieron los ribetes más delicados de la internación. El periodista Guido Záffora reveló en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani que la Chiqui debió ingresar a cuidados intensivos antes de pasar a una sala general: “El diagnóstico es neumonía; estuvo en terapia intensiva. Lo importante, y hay que subrayar, es que pudieron identificar la bacteria y está con la batería de antibióticos e hidratada. Es un cuadro delicado que evoluciona favorablemente”, explicó Záffora sobre la evolución de la conductora.

Por su parte, Fabbiani envió un sentido mensaje a la familia: “Sabemos que va a seguir internada, seguramente para contenerla hasta que salga de este cuadro. Rezamos por vos, Chiqui, y esperamos que pronto estés en tu casa de nuevo”.

“El viernes la cuestión era dramática”: la advertencia de Ángel De Brito

En esa misma línea, Ángel De Brito aportó datos precisos sobre la urgencia con la que fue ingresada el fin de semana y pidió cautela a la hora de hablar del estado general de la artista: “Está cursando una neumonía bacteriana, que es un estado dificilísimo para cualquiera y más para una señora de 99 años. El viernes la cuestión era dramática, pero el sábado repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos. Si escuchan ‘mejoría’, piensen en 99 años y neumonía bacteriana. Hay que esperar y ser prudentes”, disparó el conductor.

Por lo pronto, la diva continuará bajo estricta vigilancia médica e hidratación intravenosa al menos hasta mediados de semana, rodeada por el afecto de su familia y el monitoreo constante del cuerpo médico.