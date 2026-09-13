Mirtha Legrand recibió el alta: ¿qué le recomendaron los médicos?

Luego de casi una semana de internación en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis, Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo 13 de septiembre. La gran diva de la televisión argentina, de 99 años, abandonó la clínica de Recoleta y ya se encuentra en su casa, donde continuará la recuperación junto a su círculo íntimo para preparar su ansiado regreso a la pantalla.

Llegó la noticia más esperada por el público del espectáculo y de El 9 Televida. Este domingo 13 de septiembre por la noche, Mirtha Legrand recibió el alta médica y abandonó el Sanatorio Mater Dei tras haber permanecido internada casi una semana a raíz de una afección respiratoria.

La confirmación oficial se dio a conocer a través de un comunicado firmado por el director médico de la clínica, el Dr. Enrique Echagüe, difundido en las redes oficiales de su programa. La diva de 99 años se retiró por la zona del estacionamiento del sanatorio hacia su residencia en el barrio de Palermo, donde encarará la etapa final de su rehabilitación.

El comunicado oficial y el mensaje de agradecimiento

El parte del Sanatorio Mater Dei llevó total tranquilidad sobre el estado general de la animadora y resaltó la buena predisposición que mostró durante los días de tratamiento: “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible. Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días”, detalló el texto institucional.

La conductora había ingresado al centro médico el lunes 7 de septiembre tras suspender sus emisiones del fin de semana previo. Aunque inicialmente se habló de una gripe fuerte, el diagnóstico derivó en una bronquitis que requirió antibióticos y kinesiología respiratoria, procedimiento que respondió favorablemente.

Las palabras de Juana Viale y la cuenta regresiva hacia el siglo

Durante las emisiones del fin de semana, su nieta Juana Viale tomó la conducción de las tradicionales mesazas y dio detalles con humor sobre la estadía de su abuela en la clínica: “Está bárbara. Ya toma el té, tiene amigas… Bah, está haciendo lío en la clínica la abuela. Te mandamos un beso enorme”.

Con este retorno a su hogar, la máxima referente de la televisión argentina inicia la cuenta regresiva en reposo pensando en su vuelta a la conducción y de cara a un evento histórico: el festejo de sus 100 años el próximo 23 de febrero.