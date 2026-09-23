Mirtha Legrand: el Sanatorio Mater Dei confirmó una “buena evolución” en su nuevo parte médico

La salud de Mirtha Legrand vuelve a ser centro de atención mediática, pero esta vez con un claro mensaje de serenidad. Este miércoles 23 de septiembre, las autoridades del Sanatorio Mater Dei difundieron un nuevo parte médico que detalla el progreso de la diva, quien fue reinternada el pasado viernes 18 de septiembre tras sufrir una recaída respiratoria.

Noticias alentadoras en torno a la salud de Mirtha Legrand. Este miércoles 23 de septiembre, las autoridades del Sanatorio Mater Dei dieron a conocer un nuevo parte médico oficial que confirma una evolución favorable en el cuadro de neumopatía por el cual debió ser reingresada el pasado 18 de septiembre. Pese al progreso constante y las muestras de tranquilidad del cuerpo médico, se resolvió que la diva de 99 años continúe internada unos días más por estricta prevención.

El comunicado clínico, firmado por el Director Médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, disipó las alarmas iniciales al confirmar una respuesta muy positiva al tratamiento de su neumopatía: “La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivó su internación, con una buena evolución”, precisa el informe firmado por el profesional.

Permanecerá hospitalizada bajo estricta observación

Pese al panorama optimista, la junta médica a cargo de la leyenda televisiva resolvió no apresurar los tiempos de un alta definitiva. La recomendación es priorizar la contención y el monitoreo diario dada la complejidad de su diagnóstico previo: “Permanecerá internada durante los próximos días, con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y la contención adecuados”, explicaron desde el sanatorio porteño.

Ante el constante flujo de mensajes que recibió la diva, tanto su círculo íntimo como el personal del Mater Dei hicieron público su agradecimiento: “Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”. En tanto, adelantaron que, si no surgen imprevistos, el próximo informe clínico será difundido este viernes 25 de septiembre.

Juana Viale al frente del programa y un pedido de calma

El estado de salud de Mirtha ya había sido abordado el pasado sábado 19 de septiembre por su nieta, Juana Viale, en la apertura de La noche de Mirtha por la pantalla de El Trece.

“Otro sábado acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”, abrió la conductora al inicio del envío. Hacia el cierre del programa, Juana se encargó de desdramatizar el reingreso hospitalario: “Antes de despedirme, sí quiero decir que mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien”, aseguró la nieta de la diva. Además, confirmó que seguirá al frente del histórico formato: “Creo que el sábado que viene voy a estar nuevamente haciendo el programa, así que un besito a mi abuela”.